TAJNA ĐAVOLJE VAROŠI: Otkrivena misterija čuvenog mesta, a legenda kaže da samo OVAJ DETALJ spasava ljude od muka! SVI GA IMATE!

Đavolja varoš, jedno od naših najmisterioznijih mesta i za koju se vežu legende koje opisuju razne događaje. Neke od njih su objašnjene od strane naučnika, a neke su i dalje ostale nerešene.

- Lokalno stanovništvo izbegava prolazak pored figura, pogotovo u noći. Kada se pogledaju iz daljine, one izgledaju kao manje porušeni grad ili kao da su stubovi ostali od grada. Spajajući izgled i zvuk koji se čuje sa ovih prostora, dobija se razlog zašto je zovu Đavolja varoš - rekao je Branko Stević, turistički vodič u Đavoljoj varoši.

Mnogi ne znaju kakva legenda prati ovo neobično mesto u blizini Kuršumlije.

- Pričalo se da su u Vodenicama uzjahale neke ale i do onog momenta kad su se čuli prvi petli, kada se pojavilo prvo sunce, kada se čovek prekrstio da ga je sve to puštalo, a da je on u znoju dolazio kući, to su priče i kojih smo se mi naslušali u detinjstvu. Niko nije video kako izgleda ta nečastiva sila, ali su svakako ljudi imali različita priviđenja, različite zvuke koje su čuli, a da bi se oslobili toga najlakše je prekrstiti se i verovati da postoji neka dobra sila koja oslobađa muke - rekla je arheolog Julka Kuzmanović Cvetković.

Zvuci koji se čuju u Đavoljoj varoši liče na ljudske krike, plač deteta, topot konja - nakuka objašnjava da taj zvuk proizvodi vetar.

- Naišli smo na tragove života u srednjem veku. Naišli smo na groblje uz samu ivicu jaruge, otkrili smo temelje crkve, odnosno samo jedan red kamena koji je predstavljao osnovu crkve - rekla je Kuzmanović Cvetković.

Spas od nečistih sila, kako se veruje u ovom delu Srbije je - maramica.

- Postoji lokalno verovatnje da ako imate neku brigu ili vas nešto boli, dodirnete deo koji vas boli, dodirnete čelo ako je briga u pitanju, poželite želju da ova briga ode od vas i vežete maramicu za neko od ova tri stabla. Maramica ostaje na stablu sedam dana i po narodnom verovanju tu ostaje sva vaša bol i briga koju ste tu ostavili - dodao je Stević.

