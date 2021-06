POSLEDNJI SUPERMESEC GODINE: Večeras će biti u punom SJAJU i ulazi u vladavinu JARCA, spremite se za PROMENE!

Mesec će večeras na nebu biti impresivan prizor.

Zemljin satelit će izgledati 30 posto svijetliji i 14 posto veći nego inače pa nemojte propustiti priliku i pogledajte prema nebu nešto pre 21 sat.

Ovaj supermesec u svetu nazivaju i Jagodni supermesec jer dolazi u vreme branja jagoda, a to ime nema nikakve veze sa njegovom bojom pa se nemojte nadati da ćete videti Mesec crvene boje.

U našim prostorima najsjajniji će biti oko 20:40 sati te je onda najbolje vreme za pogledati prema nebu. Supermesec se naziva tako jer zbog svoje blizine Zemlji izgleda puno veći i sjajniji nego inače. Ovo će biti i poslednji supermesec ove godine.

To je i dobra prilika za sve ljubitelje astronomije da detaljnije vide površinu Meseca, koja će večeras izgledati kao da im je "na dlanu".

Astrološki gledano, pun Mesec odvijaće se na 3′ Jarca, 24.06. u 19 sati i 40 minuta. Ovo je ambiciozni Uštap. Ne nužno karijeristički, već i životno ambiciozan.Temelji života bi trebali biti čvrsti kako bi mogli rasti i razvijati se pa i kad padnemo, da se uvek možemo vratiti na sigurno mjesto, odmoriti i oporaviti. Lekcija je uravnotežiti poslovni i privatni život.

Svetlo punog Meseca obasaće nam životne okolnosti na dan 24.06. u 19 sati i 40 minuta. Nešto kulminira, emocije su egzaltirane, potreba da ispunimo neke želje, a najjača je upravo u ovoj mesečevoj fazi.

U narednom razdoblju vratite se malo unatrag. Prisetite se svega što ste postigli od početka ove godine pa i duže. Napravite popis svojih uspeha. Proslavite svoje uspehe i one najmanje.

Zahvalite sebi na upornosti, doslednosti i svemu što posedujete, a što vam je pomoglo da dođete do cilja. Ta retrospekcija biće poželjna kako biste osvestili što sve možete, koliko ste moćni i da ste samo vi, baš vi, ti koji svaki dan iznova stvaraju bolji život za sebe.

Da, vi to možete. Kada to učinite, postavite barem jedan, najviše tri nova cilja. Nemojte se ograničavati rokovima. Razmislite što vam je potrebno kako biste to ostvarili.

Podrška Jupitera iz znaka Riba donosi nam potrebnu pomoć na putu, renovira, oporavlja, nismo sami. Uporne će pomaziti sreća. Kad znamo gde idemo i zašto to hoćemo te verujemo da ćemo to i ostvariti, podrška dolazi na razne načine. Verujte u Jupiter, u svoju srećnu zvezdu. Okolnosti idu na dobro, bez obzira što mi mislili o tome.

Dosta ćete razmišljati o sledećim stvarima:

– osmišljavanje/ostvarenje novih poslovnih i životnih ciljeva

– odnosi sa autoritetima

– ja i moje odgovornosti

– kako biti lider svog života

Vladar Uštapa u Jarcu je Saturn, koji je retrogradan i u izazovnom aspektu sa Uranom i Marsom.

Pun Mesec u Jarcu korelira sa mladim Mesecom u Jarcu koji se odvijao 13. januara ove godine. Pa ukoliko ste se u tom razdoblju bavili nekom specifičnom temom, ona bi ponovno mogla doći na dnevni red.

(Kurir.rs/A.M./Atma)

