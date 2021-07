SAVRŠENA SRODNA DUŠA ZA SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK: Evo šta treba da tražite za IDEALNU KOMPATIBILNOST!

Pravoj osobi Bik će ostati veran do samog kraja. Njegova idealna srodna duša je neko ko je pouzdan,ko ne igra igre, jer on nema vremena za to.Takođe, on voli romantične osobe koje mogu da učine da se oseća kao da je jedina osoba na svetu!

Da li ste se ikad pitali šta astrologija može da vas nauči o vašoj idealnoj srodnoj duši? Analizirajući vaš horoskopski znak, možete dobiti mnogo bolju sliku o tome s kim ćete biti najviše kompatibilni u ljubavi.

Dakle, ovo su karakteristike koje svaki znak treba da traži kada je u potrazi za svojom srodnom dušom.

Ovan

Srodna duša Ovna: Zabavna osoba, puna samopouzdanja koja može da ga prati

Ovan ima agresivno . zabavnu narav i voli da živi brzo. Nema vremena za depresiju i potreban mu je partner koji može da ga prati. Njegova idealna srodna duša je neko ko ima visoko samopouzdanje i ko se ne boji da preuzme rizik.

Potencijalne srodne duše: Ovan, Lav, Strelac, Blizanci i Vodolija.

Bik

Srodna duša Bika: Verna i romantična osoba koja je fokusirana samo na njega

Pravoj osobi Bik će ostati veran do samog kraja. Ali potreban mu je neko ko može da uzvrati uslugu i snažan osećaj predanosti. Njegova idealna srodna duša je neko ko je pouzdan, neko ko ne igra igre. Bik nema vremena za to. On takođe voli romantične osobe koje mogu da učine da se oseća kao da je jedina osoba na svetu!

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Devica i Ribe.

Blizanci

Srodna duša Blizanca: neko inteligentan, sa smislom za humor i dovoljno različit kako bi stvari bile zanimljive

Blizanci mogu biti vrlo izbirljivi kada se radi o njihovom partneru, tako da biste se trebali osećati posebnima ako vas odaberu. Njihova idealna srodna duša je neko ko je zabavan, pametan i zanimljiv. Dodatna prednost je ako ste dovoljno različiti kako nikad ne biste imali ustajao ili dosadan odnos!

Potencijalne srodne duše: Lav, Vaga, Ovan i Vodolija

Rak

Srodna duša Raka: inteligentna, nežna i senzualna duša sa saosećajnim srcem

Rak ima ogromno srce i mnogo ljubavi koju može da pruži … ali ako zaista želite da ga osvojite, moračete isto da mu uzvratite. Potreban mu je neko ko je dovoljno inteligentan da osvaja njegov um, ali i dovoljno nežan kako bi se osećao posebnim i voljenim. Nema puno vremena za sebičnost tako da njegov idealan partner takođe mora da bude nežan i saosećajan.

Potencijalne srodne duše: Škorpija, Bik, Ribe i Devica.

Lav

Srodna duša Lava: neko ko je siguran u sebe, tajanstven i sposoban da zadrži njegovu pažnju

Lava beznadežno privlače tajanstvene osobe koje pršte od samopouzdanja. On želi nekoga ko je spreman za avanturu i ko se ne boji rizika. Ipka, želi i nekoga ko je dovoljno intrigantan da mu zaokupira pažnju i da se neprestano veseli onome što sliedi!

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vaga, Strelac i Ovan.

Devica

Srodna duša Djevice: netko sofisticiran, komplikovan, ambiciozan i potpuno posvećen

Srodna duša Device je neko složen i sofisticiran poput luksuznog francuskog vina. Ali ta osoba takođe treba da bude ambiciozna i društvena, a ne neko ko se po ceo dan samo jada i ne postiže apsolutno ništa. Prie svega, Devici je potreban neko ko će biti u potpunosti predan odnosu kao što je i ona.

Potencijalne srodne duše: Škorpija, Jarac, Rak i Bik.

Vaga

Srodna duša Vage: neko ko dobro izgleda, ko je pametan i pun samopouzdanja

Vaga ima visoke standarde kada je u pitanju ljubav i neće pristati na bilo šta. Njena srodna duša verojatno će biti neko ko ima izgled, mozak i samopouzdanje. Oni vole fizičku lepotu jer imaju oko za estetiku. Vage su inteligentne i spori umovi im brzo postanu dosadni. Žele nekoga ko zna šta želi.

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vodolija, Strelac i Lav.

Škorpija

Srodna duša Škorpije: neko ko ga može izazvati i ispuniti njegovu potrebu za strašću i intenzitetom

Kad ste sa Škorpijom, njegova ljubav je duboka, intenzivna i potpuno bezuslovna. Ipak, potreban mu je neko ko ga izaziva i hrani njegovu strast. Njegova idealna srodna duša je duboka, maštovita osoba koja razmišlja i oseća se duboko, ali koja ne otkriva nužno sve svoje karte odjednom. Oni vole malo misterije i intriga i takođe ih beznadežno privlači inteligencija.

Potencijalne srodne duše: Riba, Devica, Jarac i Rak.

Strelac

Srodna duša Strelca: Osoba otvorenog uma i slobodnog duha koja ne pokušava da ga promeni

Strelčevi cene svoju slobodu i nezavisnost i ne treba im neko previše posesivan ko će da im visi za vratom. Njihova idealna srodna duša je neko ko voli zabavu i pristupa životu otvorenog uma. Ne vole beskrajna pravila i rutinu niti im treba neko ko će da pokuša da ih promeni ili popravi, kao da us projekat. Njihova srodna duša je neko ko može da ih izgradi i koga mogu da povedu na put, a ne neko ko želi da im polomi krila.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vodolija, Ovan i Vaga.

Jarac

Srodna duša Jarca: elegantna, otmena i intrigantna duša sa stilom koja može da okupira njegov um i ostane verna do kraja

Jarac se ne boji da bude izbirljiv kada se radi o ljubavnicima. Njegov idealan partner mora da poseduje nešto elegancije i stila, kao i da bude ponosan na to što jeste. Takođe bi trebalo da ude inteligentan, ali pre svega, treba da bude pouzdani i veran jer Jaračevima je potreban neko na koga mogu da računaju. ti.

Potencijalne srodne duše: Ribe, Bik, Devica i Škorpija.

Vodolija

Srodna duša Vodolije: Posvećena osoba koja voli zabavu, s uvrnutim smislom za humor i talentom za kuvanje

Idealna srodna duša Vodolije treba ima zabavnu i ekstrovertnu narav i mora da bude raspoložena za povremenu avanturu. Takođe ga strašno privlače oštroumne osobe koje imaju uvrnuti smisao za humor. Ako ga možete nasmijati možete ga naterati gotovo na sve. Ako znate da kuvate, to je veliki plus, jer Vodolija baš uživa u hrani.

Potencijalne srodne duše: Vaga, Ovan, Blizanci i Strelac

Ribe

Srodna duša Riba: Samouverena osoba kreativnog uma koja je na njihovoj talasnoj dužini

Ribe žive u svom svetu i nikad ne shvataju život previše ozbiljno. Njihova idealna srodna duša je osoba sa zdravom dozom samopiuzdanja, divljim i kreativnim umom, kao i sposobnošći da misli nelinearno. Najviše od svega treba im neko sa kim mogu da se povežu i komuniciraju na dubok i smislen način.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Bik, Škorpija

