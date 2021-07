ŠTA KAŽEŠ?! DEČKO ZABRANIO DEVOJCI DA ČITA KNJIGE: Optužio je da ga VARA sa ROMANIMA, a ona je uradila OVO i svi joj aplaudiraju!

Knjige su sposobne da nas prenesu u drugi svet, a neki ljudi ih zbog toga, izgleda, smatraju oblikom varanja odnosno preljube.

Korisnici Redita dogodilo se upravo to, dečko je optužio da ga vara sa knjigom.

Žena se na Reditu požalila kako njen partner zahteva da prestane da čita ljubavne romane, jer smatra da je čitanje opisa seksualnih podviga u knjigama vrsta varanja.

- Zaista volim da čitam knjige. To mi je terapeutski i osećam se mirno i spokojno tokom čitanja. Bilo je slučajeva kad sam čitala knjige sa ljubavnom tematikom. I tu se pojavio problem. Moj dečko kaže da ga varam jer su u tim knjigama opisane seksualne scene, a ja ih ne bih trebalo da čitam to jer, kaže on, ljudi dok čitaju zamišljaju opisane scene i ljude, pa tako i ja kao zamišljam te muškarce u seksualnim aktima pa ga na taj način varam - napisala je.

- Nikad nisam namerno kupila knjigu jer želim da postignem orgazam na taj način, ali ne želim ni da prestanem da čitam takve knjige - dodaje.

Zatražila je savet šta da uradi, a njenu objavu je komentisalo preko 500 ljudi, od kojih su joj mnogi savetovali da napusti dečka.

- Odlazi, devojko. Ako je on odrastao čovek koji je ljubomoran na knjigu, zamisli u šta će se pretvoriti druženje sa prijateljima ili izlazak - napisao joj je jedan komentator.

- Mogla bi da izađe sa nekim normalnim i da se njega reši. To bi moglo da upali. Probaj - napisao joj je drugi komentator.

- Ostavi ga. Odmah. Ovo je ogromna crvena zastava, upozorenje, i ako dopustiš da kontroliše šta čitaš, to je samo početak. Želeće da kontroliše sve u tvom životu. Nemoj biti sa nekim ko će te sprečavati u bilo čemu što je dobro za tebe - napisao je treći.

Žena je u međuvremenu odgovorila na neke komentare i napisala da je odlučila da raskine sa dečkom pre nego što se situacija još pogorša.

- Da, vrlo je konzervativan. Nesiguran je i voli me kontrolisati i u drugim stvarima. Mislim da je vreme da odem - odgovorila je autorka objave jednom korisniku Redita.

- Planiram da raskinem sa njim. Knjige nisu jedina stvar koju on kontroliše i to je definitivno nešto čime ne želim da se bavim. Ostaviću ga sad dok još mogu - odgovorila je drugom komentatoru.

