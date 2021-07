NISTE DOBILI POSAO IZ SNOVA KOJI STE BAŠ ŽELELI? Evo kako da uvidite svoje GREŠKE, postavite OVA PITANJA da drugi put bude BOLJE!

Često su razgovori za posao organizovan9i tako da se odvijaju u nekoliko faza, što može potrajati i nekoliko nedelja, te zahtevaju potpunu pažnju, a kad taj proces završi razočaranjem, kandidat se s razlogom može osećati kao da zaslužuje objašnjenje van standardnog tipa 'odabrali smo kvalifikovanijeg kandidata koji više odgovara našem timu'.

I premda će većini biti neprijatno da traže neko objašnjenje, postoje i 'bezbolni' načini da ispravite eventualne taktičke greške koje ste možda napravili.

Podrazumeva se da ova vrsta poslovne komunikacije mora biti 'u rukavicama' i da razlog koji saznate nećete komentarisati na društvenim mrežama jer bi si tako samo stvorili potencijalne 'neprijatelje', a i drugima dali do znanja da loše reagujete na poslovne neuspehe. Smatrajte taj postupak vežbom, posebno ako je postupak razgovora bio dug i iscrpljujući.

Najbolje što možete učiniti je poslati mejl, zahvaliti na izdvojenom vremenu i postaviti nekoliko ciljanih pitanja za koja mislite da će vam pomoći da prepoznate nedostatke zbog kojih niste dobili željeni posao.

Koje su bile moje slabosti? Šta su jači kandidati imali, a meni je nedostajalo? Šta vam se svidelo kod mene i moje prijave? Kako mogu poboljšati svoju biografiju? Da li je bilo šta na razgovoru bilo posebno dobro? Pitanja treba prilagoditi specifičnoj situaciji, željenom poslu i sličnom, te ne smeju da budu prekomplikovana, a ni preopšta - jer treba dobiti jasne savete koje onda možete primeniti na nekim budućim razgovorima za posao.

Najgore što se može dogoditi je da dobijete generičke odgovore nekoga ko je potpuno nezainteresovan za vas i vašu želju za povratnom informacijom. U najboljem slučaju, ostavićete dojam da ste voljni da učite i razvijate se te da vam je stalo do posla koji to preduzeće nudi - a to može biti podsticaj da vas zovu za buduće otvorene pozicije.

Kurir.rs/K.Đ/Lifehacker