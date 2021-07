OTIŠAO JE NA IZLOŽBU POSVEĆENU AJKULAMA, A ONDA MU SE ŽIVOT PRETVORIO U HOROR FILM! Dodirnuo je staklo, pa od STRAHA pao na pod!

Ajkule su jedne od najjezivijih i najkrvoločnijih životinja, te se mnogi uplaše na samo pomisao, tome ide u prilog i da su mnogi horor filmovi snimljeni o opasnom i moćnom predatoru. Zamislite samo situaciju da vas od ajluke deli staklo, koje u sledećem trenutku puca, upravo to se dogodilo jednom mladiću.

Posetioci Međunarodnog muzeja špijunaže u Vašingtonu, već godinama padaju na istu foru, a u pitanju je virtuelna simulacija. Jedan dečko koji je prevaren, pao je u bukvalnom smislu reči. Razlog je izložba posvećena ajkulama, koja je postala poznata zbog kratkih zastrašivanja posetilaca.

Uz ekran, koji podseća na akvarijum, piše "dodirnite na sopstveni rizik", a mladić se osmelio da to i uradi. Pipnuo je staklo, a to je pokrenulo morskog predatora, koji, kao, razbija akvarijum i kreće ka njemu. To je izgledao toliko realno da se dečko srušio na pod. Sigurni smo da nikome ne bi bilo svejedno da se nađe u sličnoj situaciji.

