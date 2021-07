LJUDI TREPĆU 44 MINUTA U 24 SATA, A KAD LAŽU NOS IM OTIČE: Otkriveno je šta se sve dešava sa vašim telom, a toga niste SVESNI!

Da li ste ikada razmišljali o tome šta se sve dešava u našem telu, a spada u radnje kojih često nismo ni svesni?

Slobodno možemo da kažemo da to spada u zanimljivosti jer su toliko fascinantne da nam je ponekad teško da poverujemo u njih.

Ovo je 6 najčešćih stvari koje naše telo radi, a na koje retko kada obraćamo pažnju:

Pinokio efekat Jedno istraživanje je pokazalo da, kada lažemo, to se doslovno vidi na našem licu. Dvoje španskih psihologa sa Univerziteta u Granadi dokazali su da nas nos zaista odaje kada lažemo. Oni objašnjavaju da, kada lažemo, naš nos otiče, dok temperatura u njemu raste. Ovaj fenomen se takođe javlja u situacijama kada nas obuzme strah.

Kosa zna kad spavamo Istraživači su otkrili da folikule dlake prate naš cirkadijalni ritam koji je zadužen za spavanje. Oni smatraju da je moguće pomoći ljudima koji imaju problem sa nesanicom, tako što će se proučavati njihove folikule dlake. Takođe, ističu da naša kosa može mnogo toga da kaže o našim navikama spavanja.

Treptanje očima deluje kao "motor" Da li znate koliko je treptanje zapravo važno? Ono omogućava da nam oči ostanu hidrirane i pomaže nam da ih odmorimo. Takođe, trepavice štite oči od prljavštine, kao i od stranih predmeta. Čovek u toku jednog dana provede čak 44 minuta trepćući.

Spavanje posle ručka

Naš cirkadijalni ritam funkcioniše tako što šalje signale organizmu 7 do 9 sati nakon što se probudimo, da je vreme za odmor. Uglavnom je to tokom popodnevnih sati, odnosno posle ručka, zbog čega u tom periodu često osećamo potrebu za snom. To zapravo nema nikakve veze sa hranom koju ste jeli za ručak, već je povezano sa telesnim satom čoveka.

Smeh ublažava bol Iako toga uopšte nismo svesni, smeh može da ublaži bol. Istraživači su otkrili da se tokom smejanja oslobađaju hemikalije koje su zadužene za ublažavanje boli i koje čine da se osećamo dobro. Upravo zbog toga se smatra da je smeh izuzetno važan za zdravlje.

Želudac štiti imunitet Osim što je zadužen za varenje hrane, želudac ima važnu funkciju kad je u pitanju imunitet. Želudačna kiselina neutrališe bakterije koje potencijalno mogu biti štetne po naš imunitet. S obzirom da je organizmu potrebna pomoć kako bi se izborio sa bakterijama, želudac je prvi na liniji odbrane kad je u pitanju imuni sistem.

Kurir.rs/Aura.ba

