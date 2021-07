KAKO SE PONAŠATI PREMA LJUDIMA KOJI VAM IDU NA ŽIVCE? Uz ovih 8 saveta biće vam lakše, ali uvek uz dozu POŠTOVANJA!

Ako niste genetska anomalija, verovatno ćete tokom života sretati ljude koji vam se ne sviđaju.

Mala je verovatnoća da ćete jednostavno moći da izbegavate ljude koji vam se ne sviđaju, zapravo, ako ograničite sa kime ćete sarađivati, ograničavate samo sebe.

Bez obzira na to je li to svekrva ili neko od vaših kolega, sigurno ćete naići na nekoga sa kime jednostavno nećete kliknuti. Umesto da zakopate glavu u pesak, pokušajte da promenite perspektivu.

foto: Profimedia

1. Prihvatite da se jednostavno ne možete slagati sa svima

Koliko god se nadamo da će nam se svideti svi koje upoznamo, to u stvarnosti nije baš moguće. Prvi korak u suočavanju sa ljudima sa kojima ne kliknete je da prihvatite da jednostavno ne možete biti sa svima dobri i da se sa nekim ljudima nećete slagati. To je u potpunosti u redu. To ne znači da ste vi ili druga strana loši.

Prema psihologu dr Suzan Kraus, verovatno vi i ta osoba jednostavno niste na istoj "talasnoj dužini". Neki su dominantni, neki su plašljivi. Neki su ljudi optimisti, a drugi se smatraju "realistima".

foto: Profimedia

2. Nemojte pogrešno da shvatate ljude sa kojima niste "kliknuli"

Svako se ponaša drugačije. Vaša porodica vam možda ne želi reći da niste pametni, a vaš kolega vas verovatno ne želi sabotirati. Nemojte pogrešno shvatati neke stvari samo zato što sa nekim niste kliknuli.

Nemojte uvek sumnjati u svakoga. Pokušajte videti u svemu nešto pozitivno, čak i ako vam se tada to čini teškim.

3. Budite svjesni sopstvenih osećanja

Vaše emocije su važne, ali na kraju vi sami kontrolišete kako reagujete na situacije. Ljudi će vas izluđivati ​​samo ako im to dopustite. Zato nemojte dopustiti da vaš bes izmakne kontroli.

Ako vas neko provocira na pogrešan način, prepoznajte te osećaje i onda ih pustite, bez interakcije sa tom osobom. Ponekad će samo smešak i kimanje glavom biti dovoljno.

Ključ je u postupanju sa svima s kojima se srećete s jednakim nivoom poštovanja. To ne znači da se morate slagati s osobom koja vam se ne sviđa ili pristajati na ono što ona govori, ali trebalo bi da se ponašate civilizovano i biti pristojni.

foto: Profimedia

4. Nemojte sve shvatati lično

Često je neslaganje verovatno nesporazum. Ako se vi zaista sa nekim ne slažete, pokušajte to da vidite iz njegove perspektive.

Pokušajte da ne preterujete jer vrlo brzo neslaganje može dovesti do žustrih svađa. Fokusirajte se na činjenice i pokušajte zanemariti kako druga osoba reaguje, bez obzira koliko to bilo smešno ili iracionalno. Koncentrišite se na problem, ne na osobu.

Ako vam treba malo prostora, uzmite ga. Imate pravo da uspostavite granice i odlučite kada želite komunicirati sa nekim.

5. Mirno izrazite svoja osećanja

Obično je način komunikacije važniji od onoga što zapravo kažemo. Ako vas neko više puta iznervira i to dovodi do većih problema, verovatno je vreme da nešto kažete.

Međutim, sukob ne mora biti agresivan. Možete mirno reći šta vam smeta i zamoliti ih da to više ne rade. Na primer: "Stvarno mi smeta kada to radiš, molim te možeš li sledeći put to uzeti i obzir i da to više ne radiš? Bio bih ti veoma zahvalan kada bi me poslušao".

Možda nećete završiti kao prijatelji, ali možda ćete pronaći način za učinkovitu komunikaciju i saradnju. Kada naučite kako na miran način iskomunicirati sa ljudima moći ćete prelaziti mnoge barijere.

foto: Shutterstock

6. Procenite vredi li se boriti

Ponekad je možda lakše pustiti stvari. Nije sve vredno vašeg vremena i pažnje. Morate se zapitati želite li doista biti u kontaktu ili bi vaš trud možda bilo bolje potrošiti na nešto drugo što radite.

Procenite problem. Hoće li nestati s vremenom ili bi se moglo pogoršati? Ako je ovo drugo, možda bi bilo bolje potrošiti energiju na njegovo rešavanje.

7. Ne zauzimajte obrambeni stav

Ako otkrijete da vas neko neprestano omalovažava ili se fokusira na vaše nedostatke, nemojte gristi. Najgore što možete učiniti je zauzeti obrambeni stav. To će drugoj strani dati još više snage. Umesto toga, pitajte ih šta je konkretno njihov problem u tome šta radite.

Ako žele da se prema njima ponašate sa poštovanjem, to moraju zaraditi tako što će prema vama biti ljubazni. Ogovaranje i maltretiranje na radnom mestu mogu biti metoda igre moći ili način zastrašivanja drugih.

8. Na kraju, setite se da sami kontrolišete svoju sreću

Ako vam neko stvarno ide na živce, možda će vam biti teško da vidite širu sliku. Međutim, nikada ne smete dopustiti da vam neko drugi ograničava sreću ili uspeh.

Ako utvrdite da njihovi komentari zaista dopiru do vas, zapitajte se zašto je to tako. Sami imate kontrolu nad svojim osećanjima, zato je bolje ne upoređivati se ​​s drugima. Umesto toga, podsetite se na sva svoja postignuća i ne dopustite da neko stekne moć nad vama samo zato što vas u određenim trenucima provocira.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Independent)

