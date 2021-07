OVO NE OPRAŠTAJU NI POD TAČKOM RAZNO! 5 stvari kojima ćete RAZLJUTITI horoskopske RAKOVE, zato dobro PAZITE!

Rakovi su emotivci, a kada im neko povredi osećanjea, itekako znaju da se naljute. Emocije čine srž složene ličnosti Rakova i kod njih nije teško prepoznati jesu li ljuti, tužni ili srećni.

foto: Profimedia

Jednostavno su takvi i nije teško zaključiti kakvog je raspoloženja horoskopski Rak u određenom trenutku. Kada se Rak uznemiri, kada su mu osećaji povređeni... on plače. Istina je da ponekad plače i bez razloga, ali češće plače onda kada ga nečiji potezi zabole. Ili naljute. Ako ne želite razljutiti Raka u svojoj blizini, donosimo vam poteze kojima ćete to učiniti, a koje je onda najbolje izbegavati.

Rakovi se ljute kada...

1. ...ih ogovarate iza njihovih leđa

Nitko ne voli da ga ogovaraju, ali ako to radite horoskopskom Raku, on će se jako naljutiti, pogotovo ako ste nekad bili bliski prijatelji, a sada širite laži o njemu. Rak vam to nikada neće oprostiti.

2. ...kopate po njihovom privatnom životu

Kada treba nekoga da puste u svoj život, Rakovi će pažljivo razmisliti o tome. Jednom kada nekoga pusti u svoj život, Rak će tu osobu čuvati i štititi.

Ako se neko pokuša umešati u odnos koji on ima s osobom koju smatra bliskim prijateljem i delom svoje oporodice, on će se pobuniti i boriti. Zato je bolje da takve stvari i ne pokušavate.

foto: Shutterstock

3. ...su ljudi lažni

Rakovi ne vole glumatanja i pretvaranja. Znaće ako niste iskreni s njima i to im se neće svideti.

4. ...ih neko izda

Ako izdate Raka, on vam to neće oprostiti. Imajte na umu da je kod tih emotivaca lakše preći neke granice baš zbog te emotivnosti. Jednom kada pređete granicu, nemojte se nadati oproštaju. Rak kog ste izdali izbaciće vas iz života.

5. ...ih neko iskoristi

Rakovima je potrebno neko vreme da puste novu osobu u svoj život, a jednom kad se to dogodi, znači da im je iskreno stalo. Ako ta osoba pokuša iskoristiti Raka i njegovu privrženost on će se jako naljutiti.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Zadovoljna.hr)

