LJUDI OTKRILI RAZLOGE ZAŠTO SU ODMAH DALI OTKAZ: Neke priče su baš BIZARNE, a neki poslodavci su jednostavno NEOSETLJIVI

Jedan korisnik Redita upitao je ljude na toj društvenoj mreži zbog čega su odlučili da daju otkaz na licu mesta, a odgovori su bili raznoliki.

"Nakon što sam se ubio od posla tokom pandemije, obećan mi je bonus. Dan pre nego što je moj bonus trebao biti isplaćen, dobio sam informaciju da su moji performansi loši i bonus mi je otkazan. Sa obzirom na sva druga sra*ja koja sam trpeo, odmah sam dao otkaz. Imao sam mesec dana odmora, a onda se zaposlio na mestu gde me bolje plaćaju. Nikad ne radi za ljude koji te ne cene, jer uvek postoje drugi koji to hoće."

"Moj deda, kojeg sam smatrao ocem, preminuo je i zamolio sam poslodavca da mi da nekoliko dana odmora, budući da sam morao da organizujem i sahranu. Rekao je da nema problema, ali kad je došao dan sahrane, počeo me zvati i pitati zašto nisam u svojoj smeni. Govorio mi je da moram pronaći nekoga ko će me zameniti ili ću se suočiti sa posledicama. Nepotrebno je naglasiti da sam odmah dao otkaz."

"Često sam radio na istovaru paleta i uvek sam mislio da sam veoma brz. Svaki dan poslodavac bi mi prišao i rekao da treba da budem brži. Zbog brzog tempa jednog dana slomio sam prst. Dao sam do znanja upravi da bih mogao biti malo sporiji zbog ozlede, a oni su mi rekli da neće tolerisati nikakvu lenjost. Nakon smene sam otišao i nikad se nisam vratio."

"Tražio sam povišicu i rečeno mi je da je to u redu. Sledeće jutro mi je ista osoba koja se složila sa povišicom rekla da ćemo porazgovarati za nekoliko godina o tome ponovno. Zaključao sam svoju kutiju s alatima na kraju dana i pokupio se."

"Opljačkali su me tokom dostave pice pa sam se vratio u piceriju uplakan i uspaničen. Ukrali su mi mobilni, novčanik i picu. Rekao sam svom poslodavcu šta se dogodilo i zamolio ga da me pusti da sve prijavim policiji. On je rekao da za to nema vremena i da me čeka nova dostava."

"Jednom me je, kao tinejdžerku na novom poslu, vlasnik udario jer sam pisala levom rukom. Odmah sam otišla."

"Dobio sam ukor jer nisam hteo prisiliti pacijenta na stomatološki zahvat koji nije želeo. Nakon toga sam dao otkaz."

"Radila sam kao kasirka u lokalnoj radnji. Jedne noći dva momka su mi došla s noževima i zahtevala da im dam novac iz kase. Nakon što su istrčali iz trgovine, uzela sam mobilni i pozvala policiju, a zatim pozvala menadžera trgovine. Sledećeg dana poslodavac me je dočekao kad sam došla u smenu. Njegove prve reči bile su: "Bilo je vrlo neprofesionalno od vas da budete na mobilnom dok ste na poslu." Nasmejala sam se i rekla da to može shvatiti kao moj otkaz."

"Radio sam kao obezbeđenje u jednom klubu i dobio sam zadatak da počistim toalet koji je bio pun izmeta i pobacanog toaletnog papira."

"Otišao sam u toalet pre sastanka na kom smo trebali pregovarati o mojoj povišici. Slučajno sam načuo direktore firme kako govore da će odlučno odbiti svaku moju molbu i naterati me da radim prekovremeno kako bih dokazao svoju vernost. Ušao sam na sastanak sa potpisanom ostavkom u ruci. Sada radim za uspešnu firmu i deo sam briljantnog tima."

