AKO SI PAMETAN TO NE GARANTUJE DA NEĆEŠ ISPASTI TUP: Ljudi podelili SMEŠNE PRIČE o genijalcima koji su se IZGLUPIRALI za sve pare!

Svima se ponekad dogodi da urade ili kažu nešto glupo. Jedan korisnik Redita želeo je da sazna najgluplje priče pametnih ljudi.

"Priseti se najpametnije osobe koju znaš, koja je najgluplja stvar koju su uradili?" napisao je i skupio više od 12.000 komentara ispod objave.

foto: Profimedia

Ovo su neke od najsmešnijih priča.

"Moj tata je najpametnija osoba koju znam (i svakome ko ga poznaje). Jednom kad smo bili deca pokušao nas je nasmejati i stavljao je grašak u svoje nozdrve. Na kraju ih je slučajno ušmrkao u nos. Najbolji deo: on je lekar za uho, grlo, nos. Jedan od najboljih u regiji. Još uvek čujem kako moli moju majku da mu izvadi grašak jer se nije mogao suočiti sa kolegama na poslu i reći da je dobrovoljno stavio grašak u nos."

"Moja sestra. Moja divna sestra. Tako inteligentna, obrazovana, ali opasna. Pregledali su im kuću i inspektor je otkrio problem sa njihovim grejanjem. Pozvali su majstora i pokazalo se da su u njihovu kuću iscurilo malo ugljenikovog monoksida. Kad je mama pitala zašto nije stavila nekoliko aktivnih detektora, odgovorila je: "Pa jesam, ali jedan jednostavno nije prestajao zvoniti." To je bilo pre deset godina, ali i dalje o tome pričamo. Srećom, ispostavilo se da su svi u redu."

foto: Profimedia

"Moj šurak je prilično pametan čovek. Pravio je kupku za svoje dete i nije mogao zatvoriti slavinu. Luda panika. Nazvao je prijatelja vodoinstalatera zamolivši ga da brzo dođe ili će se kuća poplaviti. Prijatelj mu je rekao: "Mogao si samo izvući čep iz kade." Zaista fin, pametan čovek, ali nula zdravog razuma."

"Moj prijatelj je magistar robotike. Jednom je napravio salatu od krompira sa sirovim krompirom jer je mislio da se, budući da je to salata, ne sme kuvati."

"Moj brat je bio na fakultetu u Velikoj Britaniji i trebao mu je toster. Naručio ga je sa Amazona za tri funte i iznenadio se što je našao tako jeftin toster. Ispostavilo se da je to dečja igračka, došla je s plastičnim komadima kruha."

"Jedan moj fakultetski profesor ima je dva doktorata, nekoliko magisteratura i doslovno je najbolji u svom području obrazovanja. Ima veliko poštovanje u naučnoj zajednici. Nije znao da su električne jegulje stvarne. Raspravljao se sa nama."

foto: Profimedia

"Moja tetka. Profesorka na fakultetu. Doktor matematike. Oduševila se gledajući mog oca kako kuva pirinač bez kuvala za pirinač."

"Brat mi ima doktorat iz bioinženjeringa. Jedan dan smo bili na pozivu i rekao je: "Ne mogu pronaći telefon. Verovatno su ga uzela moja deca." Nije shvatio sve dok mu nisam rekao da koristi telefon za razgovor sa mnom."

"Moja prijateljica je jako dobra u matematici. Doslovno rešava zadatke iz zabave. Jednog dana smo hodali i ona je rekla: 'Ljudi, jutros sam videla nešto na Fejsbuku. Samo nas 81 godina dijeli od godine 3000.' (To je bilo 2019. godine) Mislila sam da sam da se sprda sa blesavim ljudima na Fejsu. Zatim je rekla: "Nije li to ludo?" A onda sam shvatila da je moja prijateljica, koja obožava računanje, zaista mislila da je 2019+81=3000. Morala sam joj nežno reći da to nije tako. Nikad joj neću dopustiti da to zaboravi."

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

