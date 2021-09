NA ZAPADU PSI NE LAJU, DECA NE PLAČU! Kad dođem u BG, NA TERASI se pravi ručak, HILTI bruji ceo dan! JEDAN KOMENTAR IH JE OTREZNIO

Naši ljudi potpuno drugačije se ponašaju kad odu da žive preko grane, što bi se reklo. I tamo je sve kulturnije komšije ne galame, ulice su čistije, psi ne laju, deca ne plaču...

"U Ljubljani u zgradi sa 52 stana, skoro svi imaju pse koje nikada ne čuješ, oko zgrade čisto, deca, mladi... nekako niko ne pravi žurke. Nije im to nasušna potreba. Mirno i prijatno. Doslovno horor mi je kad dođem u Beograd. Od komšinice koja kuva na terasi, pa redom", glasio je jedan tvit.

A onda se jedan gospodin nadovezao na tvit, posebno na ovaj deo o "hororu u Beogradu", te je i sam izneo svoj.

"Živeo sam u mnogim zgradama u Srbiji i to je bio horor. Ovde u Poljskoj dve nedelje kao da nema nikog u zgradi. Niko ne skače, lupa, buši hiltijem, nema deca da viču, pasa da laju. Zgrada je puna dece i pasa. Jedino je komšijska devojčica plakala pre školu prvog dana i to je to", glasio je tvit.

"U mojoj zgradi, sprat ispod mene već druga godina kako drže neko obdanište ili boravak. U 30 m2 nabiju dvadesetoro dece. Vrište, deru se, svađaju, jure se, tuku, lupaju o radijator, vaspitačice se deru, živim u školskom dvorištu. Ta Poljska je moj san", dodala je komentar jedna tviterašica.

Naravno, bilo je i komentara: Više mi se sviđa moj "ludi Beograd" i ne bih ga menjao ni za jedan sterilni zapadni grad. Bar smo živi, još!

