ZORANA I MARIJU JE TAKSISTA VOZIO KA AERODROMU! A onda su pitanja o Titu i JUGOSLAVIJI sve promenila: Kad Valter brani Vašington

Prilikom proputovanja, često se upoznajemo sa strancima koji u danas našu zemlju prepoznaju po ličnostima iz "velike" Jugoslavije, koja je svuda po svetu, bila poznata po Josipu Brozu Titu, a u nekim delovima zemljine kugle i po Valteru, liku koga je u filmu "Valter brani Sarajevo" maestralno dočarao legenda našeg glumišta Velimir Bata Živojinović.

Jedno od takvih poznanstava i razgovoru sa taksistom azijatskog porekla tokom boravka u Vašingtonu, prisetio se i Zoran Rosić, i opisao kako je jedna vožnja do aerodroma protekla u fascinaciji Majka, odnosno, Brai Skaja, činjenice da mu se u taksiju nalaze Jugosloveni, Marija i Zoran, prenosi ispovest Politika.

"Sve je sređeno. Putujemo na trodnevni ’izlet’ u Vašington”, rekla je moja supruga Marija, odmah s vrata, po povratku sa posla. Prihvaćen joj je referat za Slavističku konferenciju, odobrena su joj sredstva od Univerziteta za učešće, kupila je avionske karte, rezervisala nam je smeštaj u „Grand Hajat Vašington” hotelu!

Konferencija... Pravi naziv za organizovanje ovakvih skupova je – kongresni turizam. Marija je pročitala svoj referat i onda smo tri dana špartali po Vašingtonu, obilazili muzeje, birali restorane, uživali u ugodnostima koje pruža hotel.

U povratku imali smo let za naš Detroit sa aerodroma u Baltimoru udaljenom pedesetak kilometara od Vašingtona.

„Uzećemo taksi“, rekla je Marija i odmah krenula ka stanici tu pored izlaza iz hotela. Što da ne, uostalom, sav trošak prevoza ide na račun Univerziteta.

Vozač taksija kojeg je odabrala bio je Kinez koji je izgledao ka učitelj kung-fua ili onih raznih martial veština iz hongkoških filmova. Imao je sedu kosu preko ušiju i vrata, retku bradicu sa sedim dlačicama i brkovima zavijenim nadole, zdrave i bele zube ali razbacane na sve strane i žive vesele oči ispod gustih belih veđa.

Nemoguće je odrediti koliko je star, svakako negde između 40 i 70 godina. Stavlja Marijin ranac u gepek, ljubazno nam otvara vrata za zadnja sedišta, krećemo, uključuje taksimetar, i od prvog pređenog metra uspostavlja konverzaciju.

Ređa pitanje za pitanjem, ponavlja moje kratke odgovore, sam sebi odgovara, vodi zapravo monolog: Kad nam poleće avion, u sedam, fino, hoćemo li stići da gledamo večerašnji superbol, pokazuje palčevima nadole i kaže ludi Amerikanci igraju rukama a igru zovu fudbal?

Primetio je moj loš engleski pa pita odakle smo.

- Iz Jugoslavije.

- Ma nije valjda, o-ho, o-ho-ho, iz Jugoslavije, skandira Tito-Tito.

Okreće se prema meni i cima laktovima nadole sa šakama stisnutim u pesnicu.

– Tito i Valter, Valter koji brani Sarajevo, Dva heroja iz Jugoslavije, i sada ja vozim jedan par iz Jugoslavije! O moj bože, kakav je ovo dan!

Okreće se, pušta volan i s obe ruke opet poteže laktovima nadole, petnaest godina vozim taksi, kaže, i prvi put imam u autu par iz Jugoslavije, pruža mi pesnicu kroz razmak prednjih sedišta da je ja udarim svojom.

Kažem Kinezu da je na svetskom prvenstvu u pravom fudbalu, u Koreji i Japanu kinesku reprezentaciju vodio još jedan Jugosloven, Bora Milutinović, ali ta reprezentacija je zauzela pretposlednje mesto. To je Kini bilo jedino učešće na svetskom šampionatu, čudi me da se kod vas ne igra bolji fudbal.

Znaš, kaže Kinez, azijski ljudi su krhke građe, nisu fizički dorasli Evropljanima i Latinoamerikancima, to je glavni razlog. Slažem se, ali u zemlji od dve milijarde stanovnika mogla bi se napraviti selekcija od dovoljno snažnih igrača, kao Jao Ming u košarci na primer.

Kinez se osvrće ka meni, oči su mu razrogačene, opet pušta volan i nekoliko puta povlači laktovima nadole, o moj Bože, o moj Booožeeee, ponavlja, ne mogu da verujem, ti znaš sve, Jao Ming, Jao Ming, Jao Ming.

Pada u trans od oduševljenja, opet se pesničimo između naslona za glavu na prednjim sedištima. Naginje se malo u desnu stranu i sa suvozačevog sedišta uzima pametnu spravicu, pokazuje mi je da je baš na tom ekranu nedavno gledao, po ko zna koji put, film o Valteru, jugoslovenskom heroju koji brani Sarajevo.

Otpevaću ti pesmu iz tog filma, kaže, pa ukrućen na sedištu kao da stoji mirno počinje da peva, na svom kantonskom jeziku, sve više podiže glas, a onda pevam i ja jer znam šta on peva, mada on to možda ne zna – jer on peva Internacionalu.

Kakav dan, uzvikuje, cima laktovina nadole i pruža mi pesnicu na udaranje. Marija koluta očima.

Šta je sad sa Jugoslavijom, pita Kinez pogledavši me preko retrovizora. Ne postoji više, kažem mu, raspala se na šest državica. Ah, to ne valja, kaže, to uopšte ne valja, šest novih vlada. U Rusiji ima petnaest država, šta misliš šta bi bilo kad bi se kao Sovjetski Savez i Rusija raspala? Nije dobro, nije dobro, ponavlja i izvrće palčeve obe ruke nadole.

Gde živimo, šta radimo, kojim smo povodom bili na ovom putovanju, pita nas Kinez bez istinske radoznalosti. Kad mu odmah posle niza njegovih pitanja izgovorenih nekako rutinski kažem da smo bili u Vašingtonu gde je moja žena, Marija, imala naučnu konferenciju. On poskoči na sedištu, osvrnu se prema Mariji i obrati joj se prvi put.

– Vi ste profesor?

– Jesam, kaže Marija ravnodušno.

Kinez s neverovatno raznolikim repertoarom oduševljenja stade da klikće: Marija, profesor iz Jugoslavije, vozi se u mojim kolima, o kakav dan, o kakav je ovo dan za mene!

Pušta volan, stiska pesnice, savija ruke u laktovima i ponavlja odsečne pokrete nadole. Pita mene kako se zovem, najzad to isto pitam i ja njega. Zovem se Majk, kaže, i još jednom glasnije - Majk.

– A koje ti je pravo ime, tvoje kinesko ime, pita ga Marija i ona prvi put mu se obraćajući.

Usporio je, skoro da se zaustavio na drumu, skroz se okrenuo prema nama i tiho rekao – Brai Skaj.

Već smo na prilaznom putu za aerodrom, a Brai Skaj alias Majk vadi iz kasete beležnicu da bi koji minut kasnije na terminalu ispred ulaza za putnike „Spirita“, upisao u nju naša imena i telefon.

Zaustavio je taksimetar na 52,30 dolara. Marija traži da joj ispiše račun, i dok čeka nagnuta prema njegovom sedištu. Napolju, odmah palim cigaretu. Evo i Kineza izvan auta, otvara Mariji vrata, vadi iz gepeka njen ranac, i onda prilazi meni.

Grlimo se. Kad bude u prvoj prilici bio u Detroitu, kaže, sigurno će okrenuti naš telefon, da se družimo.

O-ho, ho-ho – izražava svoje zadovoljstvo – ovo je bio njegov poseban dan! Posmatram ga duže i sad izbliza: zaista je prava slika i prilika učitelja martial veština sa filmskog platna.

Hvala Majk, druže moj, baš tako mu kažem – maj kamarad. Ne pomera se s mesta gde je nas istovario, Kinez Brai Skaj, lovi nove mušterije ali i dalje nas pomno prati pogledom, maše nam dok nestajemo iza staklenih vrata terminala.

Marija jeste bila hladna prema njemu, odsutna u razgovoru koji smo tokom vožnje vodili samo on i ja, „Ma samo sam ga posmatrala kako polako vozi“, kaže mi ona čim smo zamakli iza vrata, „kako stalno koči, skoro se zaustavlja na putu, kako lukavo kraducka vreme koje otkucava na taksimetru“.

Prilazimo ekranu s rasporedom letenja: NK782 za Detroit u 7:08 pm, izlaz D10 – na vreme. Imamo dva-tri lagodna sata na raspolaganju, za Marijin štrapac po aerodromskim radnjicama, za moje još dve-tri cigarete uz espreso, taman koliko da razradim noge u povremenim izlascima na baltimorski vazduh, a pošto nisam u patikama nego u papučama, unapred se radujem zbog, žargonski rečeno - osvete malog Kineza: neće me na kontroli navući na ponižavajuće izuvanje obuće, one s pertlama.

Najzad, moći ćemo i da posedimo na doista udobnim aerodromskim sedalima, Marija s njenim tabletom u krilu, ja s mojim mislima o mogućoj priči sa izleta u Vašington", napisao je na kraju svoje ispovesti Zoran.

