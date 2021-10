DRAGICA IZ SLAGALICE JE PREKO NOĆI POSTALA ZVEZDA: Progovorila o svom učešću u KVIZU, a otac ju je sačekao sa OVOM rečenicom!

Učešće Dragice Tanasković u "Slagalici" izazvalo je mnogo reakcija, a ona je preko noći postala jedna od najvećih zvezda kviza. Niz omaški i kikseva se ponovio Dragici u dve epizode, pa su obe izazvale burne komentare.

Dragica govori kako, sa distance od par dana, gleda na svoje učešće i kako je okolina reagovala na njenu popularnost.

Dragicu Tanasković (53) radi u apoteci u Batočini i tamo je dobro poznata svim stanovnicima za koje je uvek tu.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja se više ni ne sećam šta sam sve rekla u tim emisijama. Činjenica je da, iako sam mislila da neću imati tremu, do nje je ipak došlo. Trideset godina igram "Slagalicu", ispred ekrana i na kompjuteru, obožavam tu igricu. Međutim, sasvim je druga priča kada sednete pred kameru", kaže nam ona.

Dragica inače pasionirano prati ovaj kviz, a kaže nam da je bila uporna u nameri da se prijavi za učešće u kvizu, uprkos tome što su je članovi porodice odgovarali od toga.

Što se reakcija okoline tiče, kaže da su mahom pozitivne.

"Moji dragi pacijenti iz apoteke su me uglavnom pitali samo šta mi se to dogodilo sa frizurom. Jedino je moj otac rekao: "Dete, pa ti se nisi spremila, nisi proučila literaturu, razočarala si me". Šta da mu kažem osim - biće bolje sledeći put", komentariše Dragica koju njeno gostovanje, a ni negativni komentari pojedinaca, nisu uzdrmali.

foto: Printscreen/Youtube

"Da je smešno, smešno je. Moji utisci sa učestvovanja su odlični, cela ekipa je bila izuzetno profesionalna. Što se tiče negativnih komentara na internetu, meni je to smešno i simpatično. Ipak ja imam 53 godine i naučila sam kroz život da primam samo dobru energiju. Zbunila sam se, pa šta. Evo, recimo, u igrici "Najduža reč", ja sam zapravo nameravala da kažem reč "obaveštajac". Kako sam i zašto izgovorila "ošacovao" zaista ne znam", otkrila je Dragica.

Ono što je bitno je, kaže, da ni ljubav prema kvizu, ni želja da opet odmeri znanje sa nekim nisu splasnuli te planira da se prijavi i u sledećem ciklusu.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/A.A./žena.rs

Bonus video:

08:50 UREDNIK KULTURE O DOMAĆIM SERIJAMA: Marija Karan LOŠA GLUMICA, Tika Stanić MAESTRALAN u Feliksu