HOROSKOP OD 22. OKTOBRA DO 22. NOVEMBRA: Moćna vladavina Škorpije, sudbonosne promene i magičan numerološki niz JEDINICA (1111)

Od 22. oktobra Sunce ulazi u znak temperamentne Škoprije - osetićemo kako je energija transformacije u snažnom porastu. Škorpija je znak inbtezivnih promena, a sa sobom donodi i sezonu pomračenja. Otvoriće nam se moćni portali novog života, kvantni skok na nivou svesti. Život teži da poprimi drugačiji ton! Evo šta nas sve očekuje od 22. oktobra do 22. novembra 2021. godine - vladavina Škorpije, premosi Sensa.

22./23. oktobar - Sezona Škorpije

Sunce prelazi u vodeni znak Škorpije 22. oktobra. Sezona Škorpije je dobro vreme da se usredsredite na transformativne promene u svom životu, istražite svoju psihologiju, mentalno zdravlje i ojačate intuiciju. Ne zapostavite moćan unutrašji glas koji vam u ovoj sezoni može puno pomoći.

31. oktobar- Noć veštica/ Uspon Plejada

Noć veštica, koja svoje korene vodi od paganskog festivala Samhain, vreme je kada s eobeležava ciklus rođenja i smrti. U ovo doba godine počinje i uspon zvezdanog sistema Plejada. Uspon Plejada. Na ovaj dan je važno simbolično odbaciti sve negativne emocije i sve ono što nam više ne služi, što je loše i treba da nestane iz našeg srca, kako bi se oslobodio prostor za nešto pozitivno.

1. novembar - magičan numerološki niz 111

Danas se otključava numerološki kod 111, jer je to prvi dan 11. meseca. 111 je anđeoski broj koji označava nove početke, pozitivnu energiju. Ako redovno vidite 111, to može ukazivati na to da se spremate za početak novog poglavlja svog života koje je više usklađeno sa sudbinom vaše duše. 111 je takođe zaštitni broj i može ukazivati da ste na dobrom putu.

2. novembar Merkur napušta period senke

Merkur je 18. oktobra završio poslednju retrogradnu fazu u 2021. godini, ali je na današnji dan konačno vratio svoju nekadašnju snagu i brzinu. Ovo bi trebalo da donese nalet sveže energije, posebno oko pitanja koja se odnose na komunikaciju, tehnologiju i ugovore.

4. novembar - Mlad Supermesec u Škorpije

U vreme ovog mladog Meseca, imamo mnogo vodene energije koja protiče našim kosmičkim nebom. Vodena energija je mekana, intuitivna i ohrabruje nas da idemo dalje. Iako je ovo prelepa energija za rad, očekuje nas još jedan dinamiča trenutak koji nas može naterati da se osećamo ograničeno ili čak fiksirano ili opsesivno u vezi sa situacijom. Ne budite previše tvrdoglavi ili kruti u razmišljanju, dozvolite vašim idejama da teču poput vode.

5. novembar - Venera u Jarcu

Venera je bila u Jarcu početkom godine, ali se sada ponovo vratila u ovaj avanturistički znak. Venera će imati produženi boravak u Jarcu (do marta 2022.) zbog predstojeće retrogradne faze 19. decembra. Obratite pažnju na sve teme o vašim odnosima i finansijama koje se događaju tada i tokom narednih nedelja. Sve što s eu ovom periodu događa može značajno uticati na vašu budućnost.

11. novembra - numerološki niz 1111

Srećan 11. novembar! 1111 je jedan od najmoćnijih brojeva, koji označava buđenje, duhovni napredak i da sve teče po planu. Ako redovno vidite 1111, to može ukazivati na to da ste krenuli u pravom smeru ili da ćete napraviti veliki napreak, kako u materijalnim stvarima, tako i na polju svesti.

19. novembar- Potpuno pomračenje Meseca u znaku Bika

Veliki događaj u vladavini Škorpije jeste pomračenje Meseca u znaku Bika. Ovo je prvo pomračenje u Biku još od 2014. godine i stvara novi ciklus energije koju ćemo osećati i u 2022. godini. Važno je da osvestimo dešava u našim životima, šta moramo da oslobodimo, rešimo i otpustimo. Emocije mogu biti jake tokom pomračenja, a život se može okrenuti naopačke. Očekuju nas dugoročne promene, ali ako ih prihvatite mogu unaprediti vaš život. Saturn i Mars su aktivni tokom ovog pomračenja i mogu izazvati određenu promenljivost, izazivajući napetosti. Moguće je veliko oslobađanje nagomilane energije na globalnom nivou.

