TEŠKE SU KAO CRNA ZEMLJA I RAD IM PREČI OD IGRE: Ako uspete da ukrotite ovaj HOROSKOPSKI znak, uživaćete u LJUBAVNOJ vezi

Ovo nisu uvek najlakši znakovi u ljubavi, ali ako ste sposobni to podneti, oni će vam biti izuzetno verni i puni ljubavi. Imaju vrlo malo tolerancije za ljude koji ne daju 100 posto, stoga ako ste u odnosu s njima - morate pružiti 100 posto i shvatiti da rad dolazi - pre igre!

Ako možete imati na umu neke opšte stvari kada ste sa svojim prijateljima, članovima porodice ili partnerom rođenim u ovom znaku, puno lakše ćete naći zajednički jezik i doseći dubinu njihovog vernog srca, punog ljubavi.

Govorimo o - Devicama!

1. Device su strastvene

Ne dopustite da vas ovaj znak zavara. Device su najstrastveniji ljudi koje ćete ikada upoznati.

Iako se na početku mogu činiti rezervisani, nakon što se osete sigurnima, otkriće svoje neobuzdane strasti. Ne uzimajte to zdravo za gotovo. Zapamtite da oni daju 100 posto, tako da je uzvraćanje dobrodošlo!

2. Device su osetljive, zato budite pažljivi sa njenim osećajima

Device će svoje osećaje držati pod kontrolom, jer znaju da su preterano osetljive, a ne žele preterano reagovati. Kada dođe do toga da izjavljuje šta je muči, to može izaći na eksplozivan način jer je to dugo vremena držala u sebi.

Pružite joj sigurno mesto za izražavanje tih osećaja, umjesto da se "istresete" na nju onda kad eksplodira.

Njoj je samo potreban osećaj da se čulo i razumelo, a nakon što izbaci sve te osećaje, ona se može opustiti. Pripremite se za sledeću eksploziju, jer nažalost, to verovatno neće biti ništa manje eksplozivno. Gomilanje emocija u sebi je ono što ona najbolje radi.

3. Ugađajte joj, jer Devica to neće učiniti sama za sebe

Device mnogo brinu o drugim ljudima i vole se osećati potrebno, ali često su joj te tuđe potrebe važnije od njenih. Pomognite joj oko toga.

Ona će retko to učiniti za sebe pa joj je potrebno da neko drugi to učiniti za nju.

4. Recite ono što mislite i mislite ono što govorite

Devica mrzi mentalne igre i ne voli nagađati kako se osećate ili donositi pretpostavke. To je izluđuje! Ona smatra mentalne igrice i uskraćivanje emocija nezrelim i potpunim gubitkom svoje energije.

Njoj je najvažnija otvorena komunikacija, ali ipak učinite to s taktom, molim vas. Biti iskren je jedna stvar, a nešto sasvim drugo je ako ste grubi i bezobzirni. Zapamtite da su Device osetljiva stvorenja i ophodite se s njima na ljubavni, nežni način.

5. Kada ste s njima, red i čistoća su najbitniji

Device vole savršeni red i pedantnu čistoću. Ako se spremate na suživot sa Devicom, ne bacajte svoju odeću na pod, ne ostavljajte suđe u sudoperu i ne ostavljajte novine razbacane unaokolo u kuhinji. Devica je tako opsesivno uredna da doslovno ne može funkcionisati u bilo kojoj vrsti haosa.

Ne očekujemo da se pridržavate naših smešnih organizacijskih standarda, ali samo pokušajte imati saoosećanja za činjenicu da vaša Devica ima malo opsesivno – kompulsivni poremećaj i to će, nažalost, uticati na vas.

6. Device su pronicljive i intuitivne, zato uvek govorite istinu i budite iskreni

Devica može uočiti lažljivca na kilometar, zato nemojte biti neiskreni ili nepošteni. Ona cijeni povjerenje i poštenje iznad svega, čak i ako je iskrenost boli.

Njoj ne možete ništa sakriti, čak i ako je pokušavate zaštititi.

7. Nemojte Devicu koja vam je prijatelj ili partner uzimati zdravo za gotovo

Device su žestoko odane i daju 100 posto za svoje najmilije, ali ne trpe da ih uzimate zdravo za gotovo. Nakon što Devica shvati da ne dobija natrag ono što daje, odmah će vam dramatično pokazati vrata.

Ako sumnja da je u jednostranom odnosu ili prijateljstvu, dobićete jednosmernu kartu iz njenog života. Ona jednostavno ne veruje u ulaganje u nekoga ko ne ulaže u nju.

8. Devica voli svoj prostor, zato joj ga dajte

Device su super društvene i vole biti sa ljudima, ali one su, takođe, žestoko nezavisne i vole raditi stvari na svoj način. One trebaju jednaku ravnotežu vremena provedenog s vama i vremena provedenog sa sobom.

Kada Devica počne osećati da je gušite, ona će se sigurno povući. Dakle, dajte joj slobodu i ona će vas ceniti do neba.

9. Ona naporno radi, naviknite se na to

Jedna od osobina na koju je Devica najviše ponosna je njena radna etika. Ona naporno radi i trudi se u svemu, uključujući i njenu karijeru, odnose, roditeljstvo i hobije.

Ona ima vrlo malo tolerancije za ljude koji ne daju 100 posto, stoga ako ste u odnosu s Devicom morate joj pružiti 100 posto i shvatite da rad obično dolazi pre igre.

10. Ona je vrlo samokritična, bodrite je

Nema znaka koji je kritičniji prema sebi i drugima od Device. Njihovi standardi su smešno visoki.

Oni trebaju ljude koje vole da ih podsete kako niko nije savršen i trebaju se fokusirati na svoje kvalitete. To može biti zamorno, ali neko mora to učiniti.

