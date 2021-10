ZBOG OVIH OSOBINA NAJČEŠĆE PROPADAJU VEZE: Lavovi su EGOISTIČNI, Rakovi nametljivi, a OVAJ znak je previše LJUBOMORAN!

Ljubavne veze se završavaju iz niza različitih razloga, a horoskop može da vam pomogne u prepoznavanju nekih karakteristika koje mogu biti presudne u takvim situacijama

Ovan

Ovaj znak iako je jako dobar, često tu dobrotu ne pokazuje svojoj okolini. Mnogo puta su fokusirani samo na sebe te ne pokazuju interes za deljenjem što je veliki problem kod traženja potencijalnog partnera za dugoročno srećnu vezu.

Bik

Iako su odani prijatelji, Bikovi imaju problem sa zaboravljanjem loših stvari koje su im se dogodile i često su dugo ljuti na ljude oko sebe zbog stvari za koje bi drugi rekli da su minorne. Čak i u situacijama kad vam se partner ispriča, vi mu grešku još dugo zamerate, a takvo ponašanje odbija ljude jer je teško nositi se s tako nečim.

Blizanci

Blizanci su avanturisti slobodnog duha koji imaju problem sa ponašanjem u vezi. Imaju tendenciju da se ponašaju kao da su slobodni i rade stvari bez konsultovanja sa partnerom, što niko ne voli. Pre nego što odlučite da nešto uradite, stanite i razmislite o potencijalnim posledicama koje to ima na vašeg partnera i vezu.

Rak

Nametljivost ovog znaka može biti veliki problem u vezi. Iako je brižan, u mnogim situacijama će se partneru činiti da ga Rak guši, što niko ne voli. Svakom je potreban prostor za sebe.

Lav

Lav je veran partner, ali takođe egoističan i ponekad isprazan. Ove karakterne osobine definitivno nisu pozitivne u vezi jer se uvek trudite da budete najbolji i privučete svu pažnju, što može biti jako iritantno, ne samo partneru, nego svima u vašoj okolini.

Devica

Device su poznate po svojoj sumnjičavoj prirodi i ne bi začudilo kad bi se odlučile da "pronjuškaju" po partnerovim stvarima ili po istoriji pretraživanja na njegovom kompjuteru ili mobilnom. Ovakva ljubomora razara odnose. Poverenje je bitno u svakom odnosu, a pogotovo u ljubavnom, pa je najbolje pre nego što vas ulovi želja da proverite čime se bavi vaš partner da stanete na loptu i razmislite o tome koliko mu verujete i zašto je to poverenje bitno za vašu vezu.

Vaga

Vage su pune nade i vere i često biraju partnere koji im u suštinin ne odgovaraju, ali se nadaju da će ih promeniti u partnere kakve su zamislili da su. Takav stav je jako loš jer se niko ne menja ko to sam ne želi, a vi bi trebalo da sagledate ljude takve kakvi jesu i prema tome odaberete partnera.

Škorpija

Strast koja vodi Škorpije u životu, u ljubavnom odnosu može postati veliki kamen spoticanja. Ona ga dovodi do ljubomore i ružnog ponašanja koje nijedan partner neće da trpi. Ljude se ne kontrolišu, a posesivnost može samo da rezultira udaljavanju ljudi koje volite od vas.

Strelac

Sportski nastrojeni Strelac svaki dan ima na pameti novu avanturu što partneru može neko vreme biti zanimljivo. Dugoročno to je iscrpljujuće, a ljudima je često potreban odmor, što je Strelcima, koji su jako otvoreni i aktivni, teško za prihvatiti. Pružite partneru mogućnost da stane i odmori, to nije kritika vašem stilu životu, već njegova potreba.

Jarac

Jako zatvoreni Jarčevi se teško otvaraju i pokazuju svoje pravo ja, pa čak i ljudima koje su odabrali za svoje romantične partnere. Imate nerealna očekivanja od partnera u smislu dokazivanja da su vredni vašeg poverenja. Umesto da pretpostavljate najgore o nekome i čekate da vas se razuveri, probajte da krenete iz tačke poverenja i dajte ljudima priliku da opravdaju vaša očekivanja.

Vodolija

Promišljene i inteligentne Vodolije su uvek spremne na raspravu, koja ponekad može da preraste i u svađu. Iako znaju da budu zabavni u društvu, stalno provođenje vremena sa nekim ko svako malo ima neku dosetku na vrhu jezika, može biti iscrpljujuće. To može da dovede do svađa, a česte svađe mogu dovesti do "zahlađenja odnosa" s partnerom, pa eventualno i do prekida.

Ribe

Ribe su jedan od znakova koji znaju da budu vođeni emocijama u životu, a ponekad su sklone čežnji za bivšim partnerima. Ne vole da budu same, a ako još pate za bivšim partnerima započinjanje novih ljubavnih odnosa može biti kobno. Trebalo bi da nauče da prebole i rešiti zaostalu emotivni prtljag pre nego što odluče da uđu u vezu s nekim novim.

