NORMALNO JE DA ŽENA ČUVA DECU, A MUŽ DA IDE PO KAFANAMA: Zbog izjave ove Srpkinje gori internet, a evo šta kažu MUŠKARCI! (FOTO)

Tviter je društvena mreža poznata po sučeljavanju mišljenja i stavova, a novu raspravu na na pomenutoj mreži podigla je jedna korisnica iz Srbije citirajući, kako kaže, drugaricu:

"’Normalno je da muškarac nije kući. Ti čuvaš decu, a on ide po kafanama sa ortacima. Naročito kad su deca mala… To je normalno, to svi rade’ - trenutne reči moje drugarice, u šoku sam, zabezeknuta…", napisala je na Tviteru jedna Srpkinja i tako započela raspravu na ovu temu.

Ona je dodala da kada drugarici kaže da to nije normalno, "ona meni kaže on će uvek da nađe razlog ili da poporavi auto ili pozvao ga neki drug da mu pomogne nešto ili da ide kao da radi…a realno to je nepoštovanje i tu ljubavi nema…".

Mnoge žene i muškarci nisu ostali imuni, te su komentarisali ovu temu.

Jedna tviterašica smatra da ima dosta takvih slučajeva, ali da "žena koja to trpi ima jak razlog zašto trpi. Koliko god drugi mislili da razlog ne može da bude jak, veruj da može, nažalost znam sta pričam..." Međutim, jednom korisniku nije bilo jasno iz kog razloga bi neko trpeo.

Da i neke žene prihvataju da "tako treba", dokaz su i reči jednog muškarca:

"Moja poznanica još prepričava šok koji je doživela kada me videla da menjam pelene tada osmomesečnoj ćerki. ’Ovde to muškarci ne rade’, bile su njene reči. Jer, valjda, decu vole samo majke", napisao je on.

Ipak, neki su želeli da smire situaciju, te su se izjasnili da svako uređuje svoj brak onako kako on misli da treba.

Šta vi mislite o ovoj temi?

