EVO KAKO ZAVODE HOROSKOPSKI ZNAKOVI: Bikovi su senzualni, Ribe ROMANTIČNE, a ONI uvek računaju na svoju HARIZMU I ŠARM!

1. Ovan: Zavodnica iz snova

Sposobna je za to da iskoristi doživotne fantazije drugih ljudi i postati oni. Što god osoba potajno želi - bilo da je to romantika, avantura ili duhovna povezanost - ona joj to može dati.

2. Bik: Senzualna zavodnica

Bikovi su vrlo senzualni i znaju da upotrebe sva svoj osećaj da udovolje. One dodiruju, koriste eterična ulja, kuvaju ukusnu hranu i generalno čine da se s njima osećate maženo i zbrinuto. Ovakva zavodnica ne fiksira se na ono što njen partner misli o vezi.

foto: Profimedia

3. Blizanci: Intrigantna zavodnica

Očarava svojom sposobnošću da govori o bilo kojoj temi, poveže se s ljudima na višem nivou i razgovara na takav način da se osećate saslušanima. Fascinantna je i uvek ima nešto da kaže.

4. Rak: Brižna zavodnica

Za zavođenje koristi ljubav i brigu. Možda ne zvuči tako seksi, ali kada neko svoju pažnju i ljubav usmeri na vas, to može da bude vrlo snažno. Koristi stvari poput muzike, lepote prirode i udobnosti kako bi zavela i očarala.

5. Lav: Harizmatična zavodnica

S viškom samopouzdanja, seksualne energije i šarma, ne čudi što ljudi gravitiraju Lavovima. One znaju što reći kako bi nekoga zaveli, a svoje vještine koriste kako bi otkrili što je u srži nečijeg bića i saznali što zapravo žele. Daju najsavršenije, promišljene darove. Harizmatična zavodnica je sofisticirana i nikad gruba ili indiskretna.

6. Devica: Suptilna zavodnica

Device su toliko podcijenjene da možda nećete ni znati da vas zavodi dok vas već ne uhvati. One su tu kada ih trebate, uvijek spremne riješiti svaki problem i pružiti vam potrebnu podršku. Ne samo da vas slušaju, već su i strpljive i nikada vas ne požuruju. Nikada se ne osjećate kao da ste im dosadni jer im je tako duboko stalo do vas.

foto: Profimedia

7. Vaga: Kameleonska zavodnica

Vage su šarmantne, pametne i znaju kako da postignu pravo raspoloženje. Njihova metoda zavođenja je odvući pažnju od sebe i usmeriti je na predmet svoje namere. Mrze sukobe i ne žele da se svađaju. Toliko je lako biti u njihovoj blizini da ljudi postaju zavisni od nje.

8. Škorpija: Sirena zavodnica

Škorpioni su vrlo vješti u korištenju tijela za zavođenje, a sirena je loša djevojka strastvenog srca. Vruća je, žestoka, a seksualnost je intenzivna. Može biti iskonska, sirova i neće bježati od vlastitih želja. Ona zadržava puno svoje osobnosti, ali to je samo čini zanimljivijom. Ima zavodljivu energiju koja je uvek prisutna.

9. Strelac: Entuzijastična zavodnica

Entuzijastična zavodnica lako zavodi jer odiše zanimljivošću i uzbuđenjem zbog odlaska na nova mesta, upoznavanja ljudi, isprobavanja novih stvari i doživljaja avantura.

10. Jarac: Iznenađujuća zavodnica

Iznenađujuća zavodnica kombinacija je nekoga kome možete poveriti svoj život i nekoga ko će vas zadiviti svojom razigranom i eksperimentalnom stranom. Predstavlja se kao neko ko je vrlo respektabilan i ko se danju pridržava svih pravila, a noću se opušta.

foto: Profimedia

11. Vodolija: Prirodna zavodnica

Prirodna zavodnica poseduje kvalitete koje imamo kao djeca pre nego što postanemo cinični i umorni. One imaju razigrani duh, lak smisao za humor i veliku kreativnost. Partnere koje zavode ne tretiraju kao decu, samo izvlače njihovu dečju stranu.

12. Ribe: Romantična zavodnica

Ribe nikada ne bi iskoristile svoje darove samo da zavedu nekoga do koga im nije stalo. Njima je iskreno stalo do partnera koje zavode i definitivno moraju videti potencijal za dugoročnu vezu.

Romantična zavodnica može koristiti staromodne metode zavođenja kao što su večere uz sveće, miris cveća i muzika, ali obično će dodati neke dodire koji su samo njeni, piše "YourTango".

foto: Profimedia

