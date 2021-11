OVO URADITE NA KRAJU 2021. I SLEDEĆA GODINA ĆE VAM BITI SREĆNA: Evo koje ljude treba da izbacite iz svog života

Koje ljude treba da izbacite iz svog života pre početka 2022. - oprostite se sa sa onima koji su vas povredili ili vas ograničavaju!

Mnogi ljudi celog života planiraju detaljno, razmišljaju o budućnosti, a onda se vrate u prošlost kako bi se podsetili na stare greške. Ako stalno u životu nešto planiramo, a ništa ne preduzimamo, ostajemo zaglavljeni u svetu iluzije, dok život prolazi pored nas. Život nam iznova pokazuje da nikada ne znamo šta nas čeka sutra, zbog toga je toliko važno da živite svaki dan punim plućima, piše Sensa.

Ono što nas može sprečavati da živimo u sadašnnjem trenutku srećnu i ispunjeni jesu negativni i toksični ljudi iz okruženja, oni koji ne zaslužuju vaše srce.

foto: Profimedia

Pred početak nove godine uvek pravimo liste želje, planove, postavljamo razne namere i želimo da promenimo navike. Pre kraja 2021. godine predlažemo da odbacite teret prošlosti i postanete slobodniji. Oprostite od svih toksičnih ljudi koji vam sada samo "zagorčavaju" život. Zaslužujete da budete okruženi ljudima koji u vama mogu izvući ono najbolje, izmamiti osmeh i inspirisati vas da ostvarite svoje snove.

U 2022. godini uđite otvoreni za pozitivne ljude i pozitivne okolnosti. Oslobodite se svih onih koji ne znaju šta je oproštaj, od onih koji nikada ne preuzimaju odgovornost za svoje postupke, od ljudi koji vas često vraćaju unazad, umesto da vas podstiču da se razvijate i hrabro koračate napred ka svom cilju. Recite zbogom onima koji vam stalno nameću da ste preosetljivi kada im skrenete pažnju na neke greške. Ljudi koji vas stalno upozoravaju na vaše emocije, sprečavaju vas da ih iskažete. Okružite se onima koji cene svu vašu brigu i razumeju da vam je potrebna podrška kada je teško. Vreme je da se oprostite od onih koji veruju da je veliko srce vaša slabost, a ne prednost.

Izbacite iz svog život aljude koji vam govore da nemate pravo da budete tužni. Oni koji vam stalno govore kako su drugi bolji od vas. Sve one koji život pretvaraju u takmičenje, materijalizuju ga i ugrožavaju vašu radost. Recite zbogom ljudima koji koriste vaše dobro srce. Oni koji vam pišu samo kada im je potrebna usluga ili kada žele da pričaju o svojim problemima.

Ljudi koji vas teraju da gledate njihove izabrane filmove i idete u njihove izabrane barove. Ljudima kojima vaše mišljenje nije važno i koji ne razumeju reč "ne". Oprostite se sa ljudima koji misle samo na sebe. Recite zbogom ljudima zbog kojih se osećate bezvredno i inferiorno. Sa ljudima koji se osećaju srećnim samo kada ponižavaju druge. Distancirajte se od "prijatelja" koji ne mogu da se raduju vašim uspesima, jer bi im bilo drago da vide vaše neuspehe.

Neka vaše pravilo i najlepši poklon za novu godinu bude to što ćete se oprostiti od toksičnih ljudi. Zaslužujete iskrenu ljubav, podršku i svetlost u svakom odnosu - to nikada ne zaboravite. Oslobodite prostor u svom srcu od negativnih ljudi, a otvorite dušu za one dobre, zahvalne i motivišuće osobe koje pružaju i više od ljubavi.

foto: Profimedia

kurir.rs/sensa

Bonus video:

02:27 TO JE SULTAN, NAJBOLJI MADONIN DRUG! Marina Visković progovorila o vezi sa BOGATAŠEM iz Emirata!