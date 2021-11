SARA SE ZALJUBILA, MAJKA ĆE JE SLOMITI: Sastav ove devojčice nasmejao ceo internet! Evo kako je opisala sestrinu SIMPATIJU! (FOTO)

Tviterom kruži sastav izvesne Lane u kome je opisala da se njena sestra Sara zaljubila u dečka i to zato što, kako kaže, ne vidi dobro.

"Pre 4 godine mlađa sestra je opisala momka koji mi se tad sviđao...ukus za muškarce mi je i dan danas isti", napisala je devojka u opisu tvita.

"Sara se zaljubila u (precrtano ime) On ima smešnu frizuru. On se sviđa Sari, jer ne vidi dobro, ona misli da je on savršen. Baš je smješna, čak je Matija rekao da je mnogo klempava. A Sara kaže da je visok, zgodan, da ima lepe šake, lepe oči, sve... Baš se zaljubila. A on se zaljubio u njene s*se. Makja će je slomiti", napisala je izvesna Lana.

prije 4 godine mladja sestra je opisala momka koji mi se tad svidjao...ukus za muskarce mi je i dan danas isti :) pic.twitter.com/ZJ8o4Osu1H — sara🦋 (@ilincic_sara) November 7, 2021

Čini se da je korisnike Tvitera najviše nasmejala konstatacija da će je majka "slomiti", te su mnogi komentarisali:

"Ovo "majka će je slomiti" je slomilo mene u vidu žestokog napada smeha", "Čitam u busu ka kući i umirem. Hoću da je usvojim!", neki su od komentara ispod objave.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

12:05 SLAĐA NAJSKROMNIJA NA ESTRADI! Nikad nisam trošila novac za SKUPE KRPICE, sreću čine DRUGE STVARI!