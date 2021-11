KRAGUJEVČANIN SLUČAJNO KUMOVAO IDENTITETU BENDA CRVENA JABUKA: Nevoljno izabrao zaštitini znak grupi koju je BIVŠA JUGA obožavala!

Pogled na omote starih ploča sarajevskog pop benda "Crvena jabuka" budi nostalgična sećanja na "veliku Jugu" i vreme koje je davno za nama. Čak i onih koji su veliki proitvnici eks Jugoslavije.

Mnogi koji danas dobrano gaze petu ili šestu deceniju sa setom se sećaju prvog poljupca možda baš uz sladunjave note simpatičnih Sarajlija. Njihovo prepoznatljivo ime i logo svi znaju, ali verujemo da je malo onih koji znaju da je slika baš te jabuke odabrana u kupeu voza koji je iz jedne kasarne u Sloveniji ka rodnom Kragujevcu prevozio Milana Vitkovića.

"Sećam se da mi je preminuo deda za koga sam bio neobično vezan. Pošto sam bio na odsluženju vojnog roka, pitao sam starešine da me puste na par dana, ali nisu imali razumevanja. Vojska je tih osamdesetih još negovala kult ličnosti Josipa Broza Tita i glumila nekakvu strogoću. Rešio sam da pobegnem i dočepao se voza“, seća se Milan događaja od pre skoro četiri decenije.

"U kupeu sam naleteo na momka koji je delovao kao neko ko će umeti da se snađe i da mi pomogne ukoliko naleti Vojna policija. Procena je bila tačna. Počeli smo razgovor, ja sam mu rekao o čemu se radi i on je pristao da mi se nađe u nezgodnoj situaciji. Više se i ne sećam šta je govorio ali je, kad je naišla patrola, ispalio sav svoj sarajevski šarm i odvukao im pažnju u drugom pravcu. Ja sam ostao u vozu, a on je sve vreme pričao o "sarajevskoj raji", "trebama", "dernecima"… Nije mi bilo ni do čega, ali sam bio prinuđen da ga slušam", navodi za portal Ucentar.rs.

"Rekao je da je muzičar i da se bavi slikanjem. Pokazivao mi je desetine naslikanih crvenih jabuka, raznih veličina i u raznim položajima. Insistirao je da odaberem najbolju. Nevoljno sam odabrao jedan crtež. "Ok, to je to, rekao je“. Ne sećam se ni kako se zvao ni gde je sišao, znam samo da sam se ja nekako dovukao do Kragujevca“, priča Milan Vitković i kaže da nije ni slutio da je, žureći na sahranu voljenog dede i sklanjajući se od patrola Vojne policije, zapravo odabrao logo za prvi album Crvene jabuke.

"Vratio sam se u kasarnu, izdržao propisanu kaznu i zaboravio ceo događaj. Sve do trenutka kada mi je, par godina kasnije, posle skidanja iz JNA, u izlogu prodavnice ploča nešto privuklo pažnju. Nisam mogao da verujem u prvom trenutku ali bila je to dobro poznata crvena jabuka iz onog voza. Tako sam, slučajno ili namerom sudbine, na neki način kumovao vizuelnom identitetu, kasnije poznatog benda. Momka iz voza više nikada nisam video niti sam uspeo da ga prepoznam u spotovima Crvene jabuke", kaže Milan.

"U godinama koje slede, raspala se „velika Juga“, JNA je nestala zajedno sa zemljom koju je branila, u Sloveniji sam bio još par puta samo u prolazu ka zemljama zapadne Evrope… Crvena jabuka je međutim ostala", sa dozom sete, priseća nekog prošlog vremena, Kragujevčanin Milan Vitković koji je, sasvim slučajno, u jednom vozu odabrao jednu crvenu jabuku.

