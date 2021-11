VREĐALI JE ZBOG DEBLJINE, ZVALI DEBELOM K*ČKOM! Za 3 godine smršala 27 KG, uložila 33.300 € i sad joj svi gledaju U GRUDI (FOTO)

Radila sam u kancelariji od devet do pet kao računovođa, ali stalno sam se borila sa depresijom zbog svoje težine. To je išlo do te mere da više nisam videla smisao svoje postojanja, rekla je Dejova.

foto: Profimedia

Dosadilo joj je stalno slušati uvrede na račun, zvali su je debela k*čka svoje debljine pa je 2017. godine odlučila nešto da uradi po tom pitanju. Džazmin Dej (28) računovođa iz Velike Britanije, počela je redovno da vežba, promenila je ishranu i prilično smanjila količinu slatkiša.

foto: Profimedia

Uz to je potrošila 33.300 evra kako bi izgled dovela do savršenstva i posebno naglasila grudi.

- Radila sam u kancelariji od devet do pet kao računovođa, ali stalno sam se borila s depresijom zbog svoje težine. To je išlo do te mere da više nisam videla smisao života. I tako sam počela da menjam svoj život. Počela sam da dižem tegove i uživala sam u tome - otkrila je.

foto: Profimedia

U tri godine je izgubila 27 kilograma nagomilanih masnih naslaga i dobila oko 9 kilograma mišića. Uz to je povećala grudi, podigla zadnjicu, a stomatolog joj je napravio savršene zube.

- Trenutno sam prilično zadovoljna svojim izgledom i doista sam zavolela svoje telo - dodala je, a prenosi The Sun.

foto: Profimedia

