EVO KOJI ZNAKOVI HOROSKOPA SU NAJSTIDLJIVIJI: Bik je jedan od osetljivijih, Ovan voli nove ljude, a ONI ni ne slute da su na listi

Devica je najstidljiviji znak horoskopa i nikad ne želi da privuču na sebe, ako to nije baš nužno, već je više tip osobe koja iz senke obavlja stvari.

Nekima stidljivost može biti prepreka u ostvarivanju ciljeva, dok neki znakovi s tim nemaju problema, za druge astrolozi tvrde da im je prirodna i urođena, ali da se može pobediti, piše "Your Tango".

Evo koji su znakovi Zodijaka najstidljiviji:

Devica

Devica je najsramežljiviji znak Zodijaka i nikad ne želi da privuče pažnju na sebe osim ako je to baš nužno. Ona je više tip osobe koja iz senke obavlja stvari, ali ne mora i ne želi da bude prepoznata za sav svoj posao. Jedino što je Devici bitno je da ona sama zna što je postigla, nisu joj potrebne tuđe potvrde.

foto: Profimedia

Kad je u nepoznatoj situaciji s novim ljudima Devica se jako teško otvara. Osim ako nije u poznatom društvu, biće povučena i sramežljiva.

Rak

Rakova sramežljivost proizlazi iz osećaja nesigurnosti. Iako se nekad jako trude da dobro izgledsju i budu pozitivni, ponekad ni to nije dovoljno. Bez obzira radi li se o prvom sastanku ili novom poslu, Rak se povlači u sebe da se ne bi isticao. Njihove nesigurnosti su dodatno pojačane urođenom sumnjičavošću i u sve se moraju sami da se uvere.

Ribe

Ribe su sramežljive najviše iz razloga što se stalno oko svega brinu. Umesto da uživa u društvu s kojim je, Riba je zaokupljena svojim negativnim mislima i tako će ostati dok je neko ne uveri da je sve u redu. Od svih u svom životu, Ribe najmanje veruju same sebi.

Jarac

Jarac je tip koji se "drži za sebe", što samo potencira njegovu sramežljivost. Ne voli da bude onaj koji pravi scenu ili privlači neželjenu pažnju na sebe, pa nalazi utehu u tome da bude "u pozadini". Za njega to nije slabost, ali mu ipak može biti teško da iznese svoje mišljenje u trenucima kad ima nešto za reći. Na primer, kada je na poslu, Jarac voli da spusti glavu i radi najbolje što može. Ali kad dođe vreme za razgovor o napredovanju i povišicama, sramota ga je se što mora da istupi i traži to što želi.

Škorpija

Nekima će ovo biti iznenađenje, ali Škorpija je jedan od sramežljivijih znakova horoskopa. Škorpija kao i većina nas - nema problema da se otvori pred porodicom i prijateljima, zapravo pred bilo kim s kim mu je prijatno. Ali kad se nađe u društvu ljudi koje ne poznaje, prevladava sramežljivost. U takvim situacijama inače vesela i zabavna Škorpija će biti zatvorena i udaljena od ljudi s kojima je u društvu.

foto: Profimedia

Strelac

Strelčev nivo udobnosti sličan je Škorpijinom po tome što je mnogo otvoreniji kad je s ljudima koje najbolje poznaje. Postoje trenuci kad je sramežljiv, ali definitivno ne tako često kao neki drugi znakovi na ovom spisku. On je tip koji želi da ostavi dobar utisak na druge ljude, a da ne dopusti svojoj stidiljivosti da to učini umesto njega. Drugim rečima, Strelac će izaći iz svoje zone udobnosti i progurati se kroz svoju sramežljivost kako bi pokazao da prvi utisci nisu uvek ispravni i da se može prilagoditi novom okruženju.

Bik

Bik je jedan od osetljivijih znakova koji se ponosi time što je "u dodiru" sa svojim emocijama i svestan je svoje zone udobnosti. Svaki mali znak nelagode i Bik nestaje. Kad se stidi, to je zapravo zato što se oseća neprijatno. Bik takođe mrzi sve velike promene i "stranputice" na koje naleti u životu. Dakle, kad očekuje da će biti u određenoj situaciji ili na poznatom mestu, potpuno je u redu i otvoren. Ali kad mu se planovi promene i kad mora da se prilagodi novoj neistraženoj teritoriji, postaje sramežljiv, čak i neprijatan.

Vaga

Vaga je društveni leptir koji samo umire od želje da rastegne krila i upozna nove ljude. Gotovo nikad nema situacije u kojoj je Vaga napolju u javnosti i ne završi u dubokom razgovoru s nekim, pa sramežljivost nije nešto s čim ona ima problema. Nije da se nikad ne stidi, već je toliko navikla da bude društvena da nema razloga da se stisne kad je u društvu novih ljudi. Osim toga, Vagu stvarno nije briga što mislite o njoj, a radije bi se zabavljala i uživala bez obzira šta radi, umesto da bude zaokupljena malim neprijarnim stvarima koje ljudi rade svaki dan.

foto: Profimedia

Blizanci

Blizanci su vrlo izražajni i društveni, što znači da su uvek u potrazi za dobrim razgovorom. Ali ponekad im dosade ljudi koje već poznaju, pa traže nove zanimljive sagovornike. Za razliku od nekih horoskopskih znakova kojima je potrebno vreme da se prilagode novoj okolini ili situacijama, Blizanci su vrlo prilagodljivi, što znači da ne osećaju neprijatnost kad se nađu u nepoznatoj okolini s novim ljudima.

Vodolija

Vodolija je veseli i prijateljski znak koji uvek traži nekog novog za razgovor. Razgovore, naročito duboke, s novim ljudima smatra vrlo prosvjetljujućim. A znate Vodolija - on uvek traži nove stvari koje može da nauči. Vodolija takođe ceni ljude koji poštuju to što je možda malo drugačiji od njih. Naravno, njega stvarno nije briga šta mislite o njemu, ali ipak je lepo znati da namerno ne pokušavate da ga naterati da se oseća neprijatno.

Ovan

Ovan uvek traži nove ljude za upoznavanje jer je to uzbudljivo i zato što jako dobro upravljaju raznim društvenim situacijama. Voli ispunjeni društveni život i nema razloga za stidljivost kad mu se život vrti oko zabave i druženja s prijateljima. Osim toga, Ovan je prirodno samouveren, pa mu je sramežljivost poslednja na pameti. Uz puno samopouzdanja dolazi i puno hrabrosti. On voli da razgovara sa novim ljudima, a ne stidi se ni da ustane pred grupom stranaca i progovori.

Lav

Lava apsolutno nije briga, i tačka. Sramežljivost kod njega ne postoji, on živi za društvo i zabavu, a što više ljudi je oko njega, to je srećniji. Lavu je sramežljivost protivrečna svemu što voli kod sebe, a može da se sprijatelji s gotovo bilo kim i da bude u centru pažnje bez da trepne. To su njemu normalne situacije. Lav je takođe posvećen uspehu i zna da ponekad morate da rizikujete i izađete iz svoje zone udobnosti ako želite da uspete. Dakle, nema neprijatnosti ili sramežljivosti koji ga prate u njegovom privatnom ili profesionalnom životu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Your Tango

Bonus video:

07:38 Numerolog dao svoje predviđanje za Dalilu i Dejana