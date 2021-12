NJIH 2 SU BILE STRAH I TREPET PRESTONICE I ZNALE TAJNE MOĆNIJIH LJUDI: Femka i Marija su držale u šaci ceo Beograd samo zbog OVOG

Čeda Mijatović, državnik i diplomata, bio je prvi koji je na dvor Obrenovića uveo prizivanje duhova, a uskoro je ta "moda" zaživela među narodom, pa su građani postali redovni gosti proročica i gatara.

Ilustracija foto: Shutterstock

Period između dva rata u Beogradu doneo je i novu modu u Srbiju - iako su proročice oduvek bile aktuelne, u ovom periodu pojavio se drugi tip gatara koje su našle način da dođu do "elitne" klijentele, budući da su do tog vremena posete vračarama uglavnom obavljale naivne domaćice. U ovom periodu, gatare su postale cenjenije, pa se kod njih čak i zakazivalo, a klijenti su im išli na noge.

Tako se u sobama okićenim ikonama našao i "alat" za razgovor sa onim svetom, a Beograđani su hrlili u te sobe ne štedeći novca kako bi saznali svoju sudbinu ili stupili u kontakt sa višim silama. Zanimalo ih je kako je njihovim dragim, preminulim osobama, da li im fali nešto, a zanimalo ih je i kakva budućnost njih čeka. Trgovci, lekari, ministri - svi su dolazili vračarama da im postave takva pitanja.

Kako je Dimitrije Knežev opisao u svojoj knjizi “Beograd naše mladosti” bilo je takvih nekoliko žena poznatih u gradu: Femka, Mica, Marija.

Svaka je imala svoje tajne zanata. Femka je, na primer, imala svoju sobu obloženu crnim somotom, pratila ju je njena crna mačka, a imala je i veliku sovu “buljinu“. Femka bi lako padala u ekstazu i tako teatralno pokazivala da je u kontaktu sa “onim” svetom.

Ilustracija foto: Shutterstock

Međutim, iako ovo nema nikakve veze sa hriščanstvom, Femka se, ipak, nije libila da i pravoslavne svece poziva u pomoć. Baš kao što to i danas čine vračare, ona je mešala pravoslavlje sa nečim što nema nikakve veze sa našom verom, a ipak opstaje od vajkada - magija, mistika, tmina i strahopoštovanje.

Na stolu je imala i starinska, lepo ispisana slova, a obrnuta čašica za kandilo pokazivala je ljudima sudbinu. Kretala se tako čaša od slova do slova, uz božu, Femkinu ili vlasitu volju klijenta i kazivala budućnost.

Sve to bilo je praćeno emotivnim nabojem, dešavalo se u polutami, a prisustvo “onostranog” osećalo je celo srce. I onaj ko je sumnjao, poverovao bi Femkinoj magiji.

Ipak, izvesna Marija Mitić, koja je primala samo nekoliko brižljivo izabranih klijenata, sudeći po Kneževu bila je "začudo stvarno vidovita". Marija je imala manje klijenata, ali su oni bili sam vrh društva. Znalo se tačno po imenu koji veletrgovac, ginekolog i oficir se predaju njenoj magiji, a ko od njih čak i ženskim čarima.

Ilustracija foto: Profimedia

- Marija nije bila lakoma i od niza osoba odbijala je da primi novac. Čak i beogradski prota Uglješa Jelić verovao je u njen proročanski dar i uveravao je prijatelje da mu je Marija sve pogodila - stoji u knjizi.

A do Srba je došlo i pomodarstvo koje ranije nisu poznavali - prizivanje duhova u kućnim uslovima. Pričalo se da se to radilo još i na dvoru Obrenovića. Diplomata Čeda, oženjen Engleskinjom, zaludeo je dvor ovom praksom, koju su ljudi rado prihvatili, a crkvenjaci odmahivali glavom.

Naravno, to se smatralo prevarom i kada bi gatare neko optužio, one bi završavale u zatvoru, ali bi se rado vraćale svom starom poslu. Femka je imala toliki ugled da ju je od “apsa” spasao lično načelnik kraljevske policije - posle hapšenja brzo su je pustili, pa čak i fijakerom odvezli do kuće!

Ilustracija foto: Profimedia

(Kurir.rs/Blic Žena)

