KO ĆE VAM GREJATI POSTELJU U 2022. GODINI: Godišnji s*ksualni HOROSKOP donosi mnogo strasti ovim znacima, a nekima i PREPOROD

Za neke je 2021. godina bila puna srećnih okolnosti, ali neki su imali prilično dosta izazova. Kako bilo, 2021. je skoro gotova i treba je ispratiti sa pozitivnim vibracijama kako bi 2022. bila još bolja.

Seksualna energija nije samo fokusirana na vođenje ljubavi, ona je u nama, pokreće nas, povezena je sa našom kreativnošću, inspiriše nas. U 2022. godini mnogi parovi mogu probuditi romantične varnice, dok će neki odlučiti da istražuju na polju seksualnosti. Najvažnije je da imate zdravu ljubav prema sebi i svom telu, da razvijatete to poštovanje koje će poboljšati vaše samopouzdanje i sreću piše Sensa.

U 2022. godini može da vas očekuje specifičan seksualni život - saznajte šta godišnji horoskop za 2022. predviđa.

OVAN

Najviše energije i sreće možete imati između maja i oktobra. Jupiter će se nakratko preseliti u vaš znak i ovaj aspekt vam daje prednost. Za to vreme zaista možete da otvorite svoje seksualne potencijale. Vaš vladar Mars tada prelazi u vazdušnog Blizanca u oktobru i kreće se retrogradno, što može značiti da ćete za to vreme malo usporiti. Međutim, do jeseni ćete lako odvojiti vreme da razvijete svoj seksualni život na novi nivo.

BIK

Venera će se kretati retrogradno početkom godine. Možda ovo neće biti vreme da usamljeni Bikovi nađu novog partnera. Ipak, ovo je definitivno vreme kada možete temeljno da preispitate šta zaista želite od veze i seksualnog života. Početkom godine možete doći do dubljih uvida u vezi sa svojom seksualnošću. Mnogo je stvari skrivenih u podsvesti. Zaronite dublje i biće vam lakše da se otvorite za pozitivne promene u polju seksualnosti.

BLIZANCI

Prva polovina godine može biti malo sporija za vaš izuzetno razigran i živahan ukus. 22. juna Venera ulazi u vaš znak, što će u vaš seksualni život uneti više energije, strasti i ljubavi. Na jesen, međutim, zahvaljujući retrogradnom Marsu u Blizancima, imaćete priliku da razmislite i razvijete dublje uvide u sopstvenu seksualnost i seksualnu energiju uopšte.

RAK

2022. godina donosi dobru energiju u vaše polje seksualnosti. Provešćete dosta vremena sa sobom i učenjem zanimljivih veština, što naravno utiče i na vašu percepciju seksualnosti, koja neće biti dosadna. Međutim, za vas najbolji meseci na polju ljubavi i seksualnosti mogu biti tokom leta, posebno u julu i avgustu.

LAV

Proleće 2022. godine biće vaše vreme! Tačnije, od 6. marta pa nadalje, pošto će tada Mars zagrejati vaše partnersko područje, a za nekoliko nedelja će se pojaviti i Venera. Zato nemojte biti iznenađeni povećanim seksualnim nagonom. Iskoristite svoju vatru i strast - pustite da vaša seksualna energija gori kao Sunce!

DEVICA

Ovaj zemljani znak će moći da dožive preporod u svom seksualnom životu odmah posle nove godine i do maja meseca. Ovo je vreme kada ćete moći da procvetate u seksualnom carstvu. U njega možete uneti više zabave i svetle energije, što će se blagotvorno odraziti na ceo vaš partnerski život. Takođe možete postaviti neke specifične ciljeve u oblasti seksualnosti, jer vam planovi obično pomažu da se razvijete.

VAGA

Mars i Venera će ući u vaše seksualno carstvo početkom marta. Venera će vam doneti radost, zabavu i humor. Međutim, sve ovo možete produbiti vaše želje u seksualnom polju i otvoriti vas ka novim dimenzijama seksualnosti o kojima niste ni sanjali. Dakle, mart može biti veoma uzbudljiv mesec za vaš seksualni život. Vageće dosta tokom sledeće godine ulagati u sopstveni izgled i biće posvećene negovanju svog tela.

ŠKORPIJA

Škorpije se smatraju najintenzivnijim znakom koji uvek ima potrebu za seksom. Srećom, dolazi dobra godina za vaš seksualni život! Većina događaja je moguća tokom leta, oko 5. jula. Kao i od januara do maja, i od oktobra do decembra. Uživajte u strastima kako samo vi znate!

STRELAC

Počećete 2022. godinu sa povećanom strašću i seksualnom energijom, koja može biti izuzetno visoka do kraja januara. Najsporiji period, međutim, može biti u jesen, oko oktobra, kada će Mars biti retrogradan. Nema ništa loše u periodu kada seksualnost nije na prvom mestu. Ali možda ćete 2022. godine produbiti svoje znanje i naučiti da koristite svoju seksualnu energiju kako biste radili u svoju korist. Možda je vreme da pročistate neke stručne knjige koje se bave ovom temom.

JARAC

Nešto posebno se može dogoditi na polju seksualnosti na samom početku godine, do 24. januara. Tada ćete moći da budete na svom optimalnom nivou. Ulepšajte poslednji deo zime toplinom koju možete stvoriti u partnerstvu kroz seksualnost. Ne plašite se ranjivosti i emocija, prepustite se romantičnim strastima.

VODOLIJA

Ove godine, Saturn može malo usporiti vašu zabavu. Mars će se, međutim, sresti sa Venerom u vašem znaku 6. marta, što može predstavljati neku posebnu tačku u vašem seksualnom životu. Možda upravo ovog datuma dostižete novu fazu razvoja vašeg seksualnog života. Otvoreni prema nepoznatom, to može uticati i na drugačiju percepciju života uopšte.

RIBE

Jupiter Ribama u 2022. godini donosi pravu sreću. Neka vam nebo bude granica ove godine - ostvarite svoje najluđe snove. Možda će se to najverovatnije desiti negde oko 12. aprila. Uzmite slobodan dan samo za svog partnera i priuštite sebi dan iz snova, pun romantike i varnica.

