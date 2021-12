OVIH 5 ZNAKOVA ZODIJAKA NE VOLI VEZIVANJE U RANIM GODINAMA: Oni žele da ISKUSE ŽIVOT pre nego što se zakunu na VEČNU LJUBAV!

Dok neki ljudi vole ideju braka u ranim godinama i jedva čekaju svoj poseban dan, postoje i oni koji preferiraju prilično slobodan život i žele da ostvare svoje ciljeve i snove pre nego što se opredele za brak. Kako prenisu "Pinkvili", postoji pet horoskopskih znakova koji mrze ideju braka u ranim godinama i daju prednost svojim ambicijama nad svim ostalim.

Rak

Rak radije ostaje sam i živi samostalnim životom. Ne sviđa mu se ideja o ranom braku i snažno veruje u to da se sve događa u pravo vreme i da nema potrebe žuriti u te stvari. Želi da iskusi nekoliko aspekata života pre nego što se obeća svom partneru.

Bik

Bikovi takođe mrze ideju braka u ranim godinama. Oni su nezavisni ljudi i ne žele da se petljaju u obaveze. Oni zapravo znaju da brakovi, posebno oni rani, nisu za svakoga i da se uopšte ne uklapaju u njihove planove. Često pronalaze sreću u sebi i veruju da treba odvojiti vreme pre nego što donesu najvažniju odluku u svom životu.

Vaga

Vage mrze brakove. Više vole da ostanu same nego da odabru neprikladnog partnera. One veruju u odvajanje vremena pre donošenja bilo kakve odluke. Njima je to jedna od onih kalkulativnih odluka koju više vole da donesu nakon što su o tome dobro razmislile.

Riba

Ribe baš i ne vole brakove. Za to krive svoja prošla iskustva ili svoja očekivanja od mogućeg supružnika. Ribe nikada nisu za brakove u ranim godinama. Čvrsto veruju da ne žele ništa osim najboljeg bez obzira na to koliko godina ili decenija za to treba.

Strelac

Strelac je dobar u donošenju odluka. Intuicija ljudi rođenih u tome znaku često ih vodi prema sreći. Njihovo šesto čulo traži od njih da se ne venčaju ako ne zaključe da su pronašli svog idealnog partnera. Donose proračunate odluke i brak nije izuzetak.

