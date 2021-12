SRBI OD DAVNINA VERUJU U OVA MITSKA BIĆA: Neka piju krv, ubijaju ljude, odnose decu, a evo šta je KARAKONDŽULA i ko su VILE

Svaki narod na svetu ima svoja verovanja i mitove koja se vekovima prenose sa kolena na koleno. Srbi nisu izuzetak, a verovanja i mitovi koji datiraju još od starih Slovena su priče o smrti, životu i ljubavi, a naši preci su gajili jak kult natrprirodnog, verovali su u mračna i zla stvorenja o kojima se sve do danas priča sa dozom straha.

Ovo su neka od natprirodnih bića slovenske mitologije čije nazive se sigurno barem jednom čuli, ali niste bili sigurni šta ona zapravo predstavljaju.

foto: Profimedia

Babaroga

Za ovu baku se nadaleko čulo, mada je najpoznatija svakako među južnim Slovenima koji je opisuju kao staru, ružnu, krezubu, pogrbljenu baku na čijem čelu se nalazi rog. Njom se najviše plaše deca, jer se govori kako se pojavljuje noću, krije se po tamnim mestima, a voli da plaši i odvodi decu.

Aždaja

Aždaja je ipak dosta poznatije stvorenje od babaroge sa kojim smo mogli da se susretnemo i u nekim pesmicama tokom osnovne škole, međutim, iako je u njima opevana kao slatka i pitoma, izgleda da je istina drugačija. Naime, aždaja je demonska verzija zmaja, a nastaje od stogodišnje zmije. Često ima dve ili tri glave, a retko jednu. Zle su prema ljudima i životinja, a poznato je i da bljuju vatru.

foto: Profimedia

Baba Jaga

Još jedna zla baka, samo što je ova poznatija kod istočnih Slovena. Opisana je kao zla i jako mršava starica koja koristi avan da leti po šumi i tučkom proganja žrtve. Neretko izaziva jake oluje. Živi u kolibi napravljenoj od ljudskih kostiju i creva.

Bukavac

Poznat je u severnim delovima Srbije i jako podseća na drekavca. Glasno se oglašava i često viče. Može se čuti blizu reka, jezera i močvara gde živi. Ima velika usta dugačak rep i rogove na glavi. Poznat je po tome što davi ljude u vodi.

Ilustracija foto: Profimedia

Vampir

Ovo je jedina srpska reč koja se koristi u celom svetu i na svim jezicima. Smatra se da vampiri nastaju od osoba koje su za života bile zle, ili od onih koji su izvršili samoubistvo. Mogu se videti u odeći u kojoj su bili sahranjeni. Poznati su po tome što piju krv, ubijaju ljude, često se pretvaraju u leptire ili moljce. Srpski najpoznatiji vampir je Petar Blagojević.

Vile

I vile spadaju u red dobro poznatih mitskih stvorenja. Iako danas, ako neku žensku osobu upoređujemo sa vilom, mislimo da je ona lepa i vitka osoba, zaboravljamo da su one sinonim i za veliko zlo. Naime, one postaju zle prema ljudima i mogu da ih ubiju u slučaju da ih neko uvredi. Često se mogu videti u kolu, duboko u šumi gde žive. Rađaju se od cveća ili duge, a mogu se transformisati u neku životinju, najčešće vuka ili labuda.

Osenja

Često smo od naših starih slušali priče kako su pre, ako se nađu van kuće posle ponoći, morali da proživljavaju teror od demona koji ih cele noći, sve do zore, primorava da je prate preko livade ili šume. Izgleda da je to bila baš Osenja, demon poznat istočnim Slovenima. To je žena neretko obučena u belu odeću, a može se sresti pored mostova ili puta usred noći.

Karakondžula

Danas ovim nazivom opisujemo opasnu, zlu ženu, a istina je da se radi o demonu najčešće u telu starice sa svetlim očima, velikim, oštrim noktima i rogovima. Lice im je unakaženo, a mogu da se sretnu takođe noću, i to, prema verovanjima naših naroda, za vreme nekrštenih dana, odnosno od Božića do Bogojavljenja, kada mogu da napadnu ljude koji su nakon ponoći izvan svojih kuća.

Guja

Guja je zmija koja najčešće živi ispod praga kuće gde su se, po nekim mišljenjima, sahranjivali pokojnici. I danas se veruje da čuvarkuća čuva prag gde je zmija, i ona nikada neće ujesti nekog iz svoje kuće.

Ilustracija foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Blic Žena)

