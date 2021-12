ŠTA JE ZAPISANO U NOSTRADAMUSOVOJ KNJIZI ZA 2022. GODINU? Evo šta kažu tumači dvosmislenog proroka koji je sve voleo da zbunjuje

Mišel de Notr Dam je francuski lekar, travar i astrolog jevrejskog porekla, rođen u mestu Sent Remi de Provans u Francuskoj, 14. decembra 1503. godine. Živeo je u doba Inkvizicije pa su njegovi roditelji zbog straha od progona prešli iz judaizma u katoličanstvo.

Proročanstvima je počeo da se bavi 1550. godine kada je objavio prvi knjigu Almanah koja je postala njegovo najpopularnije delo. Knjiga ima tri naslova pa se može naći pod imenima Almanachs (detaljna proročanstva), Prognostications ili Presages (generalizovana proročanstva). Glavni izvor iz kojeg je crpeo svoja proročanstva bila je knjiga De Mysteriis Egyptorum. Do 1555. završio je prvi deo proročanstava koja se odnose na događaje od njegovog vremena pa do kraja sveta. Knjiga zbog koje je postao poznat u čitavom svetu zove se Proročanstva i objavljena je godinu dana nakon njegove smrti, 1557. godine

Pisao je u stihovima na dvosmislen način i upotrebljavao francuske, provansalske, italijanske i grčke reči. Za pisanje na taj način imao je dva dobra razloga. Postojala je opasnost da ga Crkva proglasi veštcem, a i nije želeo da za proročanstva znaju oni koji su neupućeni.

Knjiga Proročanstva, iako nedovršena, ugledala su svetlo dana. Sastoji se od predviđanja za nekoliko vekova. Napisao je u centuriji, što je oblik od jednog slobodnog i 941 vezanog katrena koji su grupisani u devet grupa po sto, i jedne od 42. Neki izvori tvrde da je inspiraciju dobijao meditirajući, a ponekad i pod uticajem slabijih halucinogena.

Nostradamus je navodno predvideo dva svetska rata i smrt trojice članova porodice Kenedi. Za početak Trećeg svetskog rata napisao je navodno da će se dogoditi navodno u sedmom mesecu novog milenijuma napadom na veliki grad, što pretvoreno u gregorijanski kalendar znači septembra, a 11. septembra 2001. je Al-Kaida napala Njujork.

Navodno neki katreni jasno ukazuju na napad atomskom bombom koja je razorila Hirošimu i Nagasaki u Drugom svetskom ratu.

Šta navodno Nostradamus predviđa za 2022. godinu?

Za 2022. godinu Nostradamus je predvideo navodno udar meteora i kišu asteroida. Udar meteora je nešto što svi slušamo od 2021. godine, a u 2022. to bi zapravo moglo da izazove veliku štetu. Pisao je „o dugom tragu iskri na nebu napravljenom od vatre“. To bi značilo ne samo da bi asteroid mogao da udari u Zemlju, već će takođe uzrokovati potrese u okeanu uzrokujući cunami koji će dovesti do potresa.

Inflacija će izmaći kontroli i vrednost američkog dolara će se srušiti. Ne samo to, zlato, srebro i bitkoin će se smatrati imovinom i ljudi će ulagati u isto.

Veštačka inteligencija: Sigurno ste videli puno filmova u kojim se tvrdi da će računari i roboti preuzeti ljude i zavladati svetom. Isto je predvideo i Nostradamus. Predvideo je da bi do 2022. veštačka inteligencija mogla da upravlja kompjuterom s ljudskim interfejsom.

Glad u svetu će se povećati: Prema njegovim predviđanjima, glad u svetu mogla bi da se poveća zbog oružanih sukoba. To će dovesti do većeg kretanja stanovništva.

Nuklearna bomba će eksplodirati: Prema Nostradamusu, nuklearna bomba će eksplodirati 2022. godine što će dovesti do klimatskih promena i promene položaja Zemlje. To će takođe dovesti do poplava i potresa.

Naravno, treba naglasiti da Nastradamusova proročanstva ne treba uzimati zdravo za gotovo jer osim specifičnog jezika kojim je pisao i koji je veoma dvosmislen, sa naučne strane to nije potkrepljeno nikakvim zvaničnim dokazima. Jednostvano, pročitajte i zabavite se.

