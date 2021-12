RASPARNE ČARAPE SLUŽE PROTIV UROKA: Ovo su narodna verovanja u Srbiji, čeka vas sreća ako uradite ovo!

Postoji povezanost između načina odevanja i sujeverja. Većina ljudi je čula da ukoliko obuče odeću naopako sledi iznenađenje, a tu su još neka verovanja koja naš narod voli.

foto: Promo

Rasparene čarape

Tradicionalno se smatra da ako ste obukli rasparene čarape, zaštićeni ste od uroka. U poslednje vreme je to i u trendu, pa vam neće biti teško da terate urok.

Nošenje odeće naopako

Ukoliko obučete nešto od odeće naopako, i to slučajno, taj dan bi trebalo da se nešto obradujete. Kada vam neko kaže da ste pogrešno obukli komad odeće, samo se nasmešite, i nikako se ne presvlačite kako bi odeću namestili nalice ukoliko želite da vas sreća prati celog dana, po starom verovanju.

Dugmad na odeći

Ukoliko imate neparan broj dugmića na odeći, to bi trebalo da vam donese posebnu sreću. Zanimljivo je da je davanje i primanje dugmadi je simbol za prijateljstvo. Ono što u narodu važi još vezano za dugiće jeste da ukoliko pronađete dugme, samo ga stavite u džep jer će vam to doneti još sreće.

foto: Profimedia

Odeća sa tufnama

Smatra se da nošenje odeće sa tufnama privlači bogatstvo. Kružići koji se nalaze na odeći simbolizuju novčiće koji će se naći na vašem računu ukoliko nosite ovakvu garderobu, kaže verovanje. Nošenje plave odećeU nekim delovima sveta se smatra da je plava boja magnet za uspeh. Pošto je nebo plave boje, nošenje iste simbolizuje stapanje sa nebom koje je pak simbol beskraja i beskrajnih mogućnosti. Poznato je i da mlada na dan venčanja treba da nosi nešto plavo za sreću.

Nošenje cipela

Ukoliko se pertle na vašoj obući uporno odvezuju, po narodnom verovanju to znači da ćete dobiti dobre vesti putem pošte. Stavljanje cipela na krevet ili sto označava lošu sreću i svađu sa nekim. Naime, ako dobijete kao poklon cipele od partnera to znači da želi da odete iz veze. Jednom u životu poklonite cipele nekom, jer ukoliko to ne učinite u sledeće životu ćete hodati bosi, kažu stara verovanja.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

18:03 POTPUNA DUHOVNA TRASFORMACIJA NEKADA MEGA POPULARNOG PEVAČA! Otkrio novog sebe