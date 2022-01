AKO VOLITE KONCERTE, IMAMO ODLIČNU VEST: Stručnjaci otkrili da to utiče na VAŠ ŽIVOT i to na ovaj način!

Koncerti nam daju nalet energije i uzbuđenja koji je jedinstven tom iskustvu. Takođe, imaju moć okupljanja i zbližavanja ljudi i stvaranja osećaja zajedništva i sreće.

foto: Profimedia

Prema rezultatima novog istraživanja, što se više ide na koncerte, duže će se živeti. Ovo je ozbiljno, rezultati istraživanja kompanije O2, koja poseduje neke od najvećih muzičkih prostora u Velikoj Britaniji, kažu da ako se redovno posećuju koncerte, time se produžava životni vek. Kad malo razmislimo o tome, to i ne zvuči tako neverovatno. Setimo se samo festivala poput Cočele, Ultre, Glastonberija, našeg Egzita, Zigeta ili Inmjuzika. Događaju se već godinama, a ljudi koji ih posećuju, mesecima unapred se za njih pripremaju kako bi zablistali na najuzbudljivijem događaju godine. Vežbaju, skidaju kilograme, biraju festivalske autfite. Takvi koncerti obično se događaju u proleće ili leto kad je vreme toplo pa ljudi slobodno mogu plesati i trčati okolo, ali ples, kretanje i otpuštanje endorfina događa se i dok uživamo u muzici i koncertima i tokom zime. Prema Independentu, O2 sproveo je istraživanje zajedno sa Patrikom Feganom, saradnikom predavačem na Univerzitetu Goldsmit. U istraživanju su došli do zaključka da samo 20 minuta na koncertu "može dovesti do poboljšanja osećaja blagostanja od 21 posto."

foto: Profimedia

Nakon daljeg istraživanja, studija je je pokazala da česti odlasci na koncerte "direktno utiču na povezanost osećaja blagostanja sa produženjem životnog veka za 9 godina."

Fegan je rekao: "Naše istraživanje pokazuje duboki uticaj koji koncerti imaju na osećaje zdravlja, sreće i blagostanja – s time da su česti odlasci na koncerte, na primer svake nedelje ili redovno, ključni." Kako bi dodatno potvrdili tvrdnje iz svog istraživanja, testirali su zdrave učesnike i dali im da izvrše fizičke zadatke poput odlaska na koncerte, joge i šetanja psa. Ičesnici su podvrgnuti psihometrijskom testiranju i merenju otkucaja srca kako bi se utvrdilo kako pojedina aktivnost na njih utiče. Rezultati su pokazali kako učesnici koji su išli na koncerte imaju povećan osećaja samopoštovanja i bliskosti s drugima od 25 posto i čak 75 posto povećanje u mentalnoj stimulaciji. Istraživanje dokazuje pozitivan i dugotrajan uticaj koji odlazak na koncerte ima na zdravlje. Mnogi će se složiti kako i muzika uopšteno, bio to koncert ili radio u automobilu, ima pozitivan efekt na fizičko i mentalno zdravlje.

Ovih dana muzika se koristi za apsolutno sve, od vežbanja, do učenja ili je jednostavno slušamo dok pripremamo večeru. Jasno je i da muzika može stvoriti sreću, što je potvrđeno još jednim istraživanjem na Univerzitetu u Misuriju. Istraživanje je objavljeno u The Journal of Positive Psychology i utvrdilo je da slušanje radosne muzike imalo "značajan pozitivan efekt" na dobro zdravlje.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:15 Verila se glumica Anja Alač: Zaprošena u pozorištu