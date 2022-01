DA LI VAS PARTNER ŠPIJUNIRA? Ova tri horoskopska znaka najčešće PRETRESAJU TELEFONE SVOJIH IZABRANIKA!

Ako i niste nikad pregledali partnerove poruke ili potražili nečije ime među mejlovima, verovatno ste barem bili u iskušenju; a astrolozi kažu da su neki horoskopski znakovi tome skloniji od drugih.

U maju 2020. Divors Magazin je sa stručnjacima Sajkik Vorlda sproveo anketu u kojoj je 2.112 učesnika odgovorilo na pitanje jesu li ikad pregledali mobilne i računare svojih partnera. Ti učescnici su zatim podeljeni prema svojim horoskopskih znakovima, a evo šta su saznali, koji znakovi špijuniraju više od drugih.

Lav

Na prvom su mestu Lavovi kojih je čak 75 posto priznalo da povremeno proveri tajne svojih partnera. Pripadnici ovog vatrenog znaka rođeni su vođe i neće oklevati da preuzmu 'stvar u svoje ruke' ako misle da je ti potrebno. Budući da su Lavovi nezavisni i imaju harizmatičnu energiju, traže partnere koji odgovaraju njihovoj posebnosti i one koji mogu zadovoljiti njihove potrebe.

Rak

Anketa je otkrila da 71 posto Rakova gleda mobilne i računare svojih partnera, što i nije neko iznenađenje jer taj vodeni znak ima tendenciju da obraća puno pažnje na ljude koje vole. Rakovi uživaju kad imaju 'stalnog saputnika' i romantični su, što može biti izazov za partnera koji želi malo privatnosti.

Riba

Na trećem mestu liste 'njuškala' su Ribe sa 69 posto, no kad ih jednom uhvatite u špijuniranju više to neće ponoviti i verovatno će iz toga naučiti lekciju. Vođene strašću i empatijom, Ribe često dopuste osećanjima da ih ponesu, zbog čega i imaju povremenu potrebu zaviriti u partnerovu intimu. - Lako im prevladaju emocije pa se Ribe često moraju prisiljavati da 'ostanu na zemlji' - piše Best Life Online.

