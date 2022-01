POČINJE PRVI RETROGRADNI MERKUR U 2022. GODINI: Ova 3 znaka sačekaće HAOS U LJUBAVI: Neke čeka IZNENAĐENJE!

Prvi retrogradni Merkur ove godine kreće 14. januara i trajaće sve do 3. februara.

Posebno je interesantno to da će do 25. januara biti retrogradan u znaku Vodolije, a od 25. januara do 3. februara u znaku Jarca. Ovaj period će vam na prvom mestu doneti preispitivanje - šta želite, a šta ne želite u životu.

Rak

U 8. kući intimnosti, retrotradni Merkur vas gura ka najdubljim emocijama, neke od njih ste možda i skrivali. Sada zacelite stare rane na srcu, one za koje znate da su bile skrivene a možda vam ne dozvoljavaju da otvorite srce nekoj novoj osobi koja je ušla u vaš život. Najveće promene donosi vam u ljubavi.

Lav

Retrogradni Merkur je u vašoj 7. kući partnerstva, i odraziće se na sve odnose koje imate - partnerske, ljubavne, ali i poslovne i prijateljske. Neki od njih videćete drugim očima i shvatićete gde ste spremni da napravite kompromis, a gde ćete čvrsto zauzeti stav i odbiti da od njega odstupite. Iznenadićete se, što više budete govorili "ne", to ćete biti bliže onome što želite!

Vaga

Merkur se kreće kroz vašu 5. kuću romantike, utiče na sliku koju imate o sebi. Znaćete konačno šta želite od svoje najdraže osobe. Merkur voli spontanost, on donosi iznenađenja i otkrića, i moguće je da ćete ostati u šoku kada shvatite šta zaista želite.

