SKANDAL NA MREŽAMA ZBOG RASISTIČKE OBJAVE! Beograđanka šokirala sve: Naručim hranu iz smrdljivog restorana i pošalju mi MIGRANTA

Dostavljač hrane u Beogradu, Muzafar postao je ni kriv ni dužan meta užasnih rasističkih komentara, samo zato što je migrant iz neke od azijskih zemalja i što u našoj zemlji pokušava da zaradi novac.

Jedna Beograđanka nakon što je pročitala njegovo ime u aplikaciji za dostavu hrane , odlučila je da porudžbinu otkaže javno, usput iz čista mira nazivajući mladića pogrdnim imenima i osobom "koja oduzima posao poštenim Srbima". Svoje odvratne uvrede korisnica koja se potpisuje kao "Lena" nakon toga je podelila na društvenim mrežama, gde su zgranuti korisnici žestoko osudili njeno ponašanje.

Lena" je u svojoj skandaloznoj objavi izvređala i restoran iz kog je naručila hranu i mladog dostavljača Muzafara, samo zato što nije - Srbin!

"Ovako ja poručim od smrdljivog restorana hranu i oni mi pošalju Muzafara kao dostavljača! Migranta znači! Da dolazi na moju kućnu adresu neko ko nema ni regularno državljanstvo ni ličnu kartu! Niti znaju ko je, niti šta je! Zadnji put i nikad više! Pored toliko naših vrednih ljudi, koje verovatno otpustite, vi zapošljavate ilegalne migrante. Bravo", glasila je prva poruka.

U sledećem storiju, "Lena" je otišla korak dalje i čak ugrozila bezbednost mladića koji je samo želeo da pošteno zaradi neki dinar. Označila je samoprozvanu "narodnu patrolu", odnosno, skupinu desničara koji već izvesno vreme maltretira migrante po Beograda, očigledno u želji da ih pozove da se oni "pozabave" ovim "problemom" .

"A evo i neka narodna patrola podeli ovo. Znači, pošalju migranta. Kad kažem da neću migranta, oni kažu da kurir ne može da se promeni i uzmu ti novac. Od porudžbine ništa, a novac uzeli. Jer, jelte, u svojoj državi ne možeš da biraš ko će za tvoj novac da te usluži, nego moraš da prihvatiš ilegalnog migranta. Kako ih zapošljavaju bez državljanstva, samo da mi je znati!? Jel mogu ja tako u Nemačkoj, da odem i zaposlim se, sa lažnom ličnom kartom i živim tamo", napisala je u drugom storiju.

U trećem storiju je otišla možda i najdalje sa svojim suludim stavovima. Napala je i kompaniju i nedužnog dostavljača, bez ikakvih dokaza optuživši ga da je "silovatelj, napasnik i lopov, koji je dobio njene podatke" i kako je rekla, "može uvek da je nađe i napadne".

"Znači sad jedan migrant ima sve moje podatke i sad ja treba da se brinem kad izlazim iz kuće da li će me neko sačekati, možda i opljačkati, napasti, itd. Jer znamo svi da se to stalno dešava sa njima. Kako smete podatke građana da dajete nekome ko je NN lice, bez državljanstva i dokumentacije? Nekome za koga se zna da su pljačkali, silovali, napadali? Da li ste toliko van zakona i svake odgovornosti prema društvu? Kakva "kompanija" banana, kao i ova država", napisala je na kraju posta, koje je na kraju, nakon što se podgila bura na društvenim mrežama, uklonila sa svog profila.

Njeni stavovi odmaj su naišli na osudu na društvenim mrežama. Suprotno njenim stavovima, na Tviteru su ovakvo ponašanje okarakterisali kao skandalozno i neprimereno svemu onome što Srbija i Srbi predstavljaju.

U komentarima se oglasio i jedan bivši radnik ove kompanije, naglašavajući da svaki radnik mora da ima legalnu dozvolu za rad i boravište u Srbiji.

"Samo bih kao bivši zaposleni kompanije dodao i to da svaki kurir ima prijavljeno boravište i legalnu dozvolu za rad u Republici Srbiji. Imali smo nekoliko poseta policije i inspekcija u kancelariji ovim povodom, naravno nikada nije pronađen ni jedan problem.", napisao je on.

Sledeća korisnica Tvitera, navela je da za razliku od dostavljača, ona ima njegov broj telefona, za koji je spremna da podeli sa desničarima koji ulivaju strah u kosti migrantima.

"Čuj, Muzafar ima njene podatke, a verovatno je se i ne seća. Za to vreme, ona ima pristup Muzafarovom broju telefona i voljna je da o tome obavesti Narodne patrole. Pa da izračunamo ko koga ugrožava", navela je ona.

U komentarima su se javili i oni koji su imali prilike da im hranu dostavljaju dostavljači sa Istoka.

"Ima ih dosta sa "takvim" imenima... Meni su beskrajno simpatični, više se trude jer ne znaju jezik baš najbolje... Presmešno je bilo kad sam poručivala kafu koja nije u ponudi, već preko opcije Bilo šta, jedva smo se sporazumeli, ali jesmo na kraju ", napisala je ona.

Kako stvari zaista funkcionišu?

Naime, Blic je kontaktirao sa jednim od bivših radnika kompanije i otkrio kako svi radnici moraju da imaju validnu dokumentaciju.

- Kuriri ne rade direktno, kuriri rade za 3PL agencije, koje sarađuju sa Glovom. Svaki kurir mora da ima validna dokumenta, boravišnu dozvolu i radnu dozvolu. Stranci da bi imali validnu dozvolu moraju da imaju zaposlenje ovde. Tih desetak momaka iz Uzbekistana koji rade su mnogo fini, istina je da dvoje, troje ne znaju engleski dobro. Ali su isti taj posao radili u Dubaiju pre ovoga. Svi skoro studenti -otkriva on na početku razgovora za "Blic".

Na priče koje su i pre ove postojale, a u kojima su se navodno dostavljači brecali na klijente, kaže da nemaju osnove, te i da njihov boravak u zemlji zavisi od posla, odnosno, ponašanja na njemu.

- Te priče da su urlali na nekoga ili mu pretili - to je Miki Maus priča. Njima ostanak ovde zavisi od posla, a oni na tom poslu da urlaju na nekoga ili da prete ili da rade bilo šta - to su gluposti. To nisu "migranti" u smislu u kom ih srpska kvazidesnica doživljava - oni koji su pobegli od rata na Bliskom Istoku i na Severu Afrike, već su regularni imigranti kao Srbi u Beču na primer- rekao je on.

