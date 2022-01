KADA ĆE VAŠ ŽIVOT PROCVETATI? Čuveni INDIJSKI GURU objasnio: Ovo je dokaz koliko BRIGA O TOME ŠTA DRUGI MISLE može da nas uništi

Poznati mistik Ošo je ovu stranu čovekove ličnosti objasnio kroz jednu priču i otkrio zašto ne treba da brinemo šta će drugi reći ili misliti:

"Jednom se Mula Nasrudin peške vraćao kući. Put je bio pust, Sunce je zašlo i počeo je da pada mrak. I Mula se uplašio - grupa ljudi je išla prema njemu. Pomislio je: "Mora da su razbojnici... Ovde nema nikog osim mene". Prestravljen, preskočio je zid koji je bio u blizini i završio na groblju. Tamo je Nasrudin pronašao sveže iskopan grob, popeo se u njega, nekako smirio drhtanje, zatvorio oči i čekao da ljudi prođu kako bi mogao dalje. Međutim, ljudi su primetili i da je neko bio na putu. Mula je tako neočekivano skočio da su se i oni uplašili: "Šta je? Da li se neko tamo krije ili planira nešto neljubazno?" I svi su preskočili zid.

Sada je Mula bio uveren: "Bio sam u pravu, ispravno sam procenio: ovi ljudi su opasni. Sada nemam kuda", pomislio je "Samo ću se pretvarati da sam mrtav." I tako je i učinio, prestao je da diše, jer mrtvaca ne možete opljačkati ili ubiti. Međutim, ljudi su videli kako Mula skače, i to ih je veoma zabrinulo. "Šta on to radi?" Okupili su se oko groba, pogledali ga i pitali: "Šta sve ovo znači? Zašto si ovde?"

Mula je otvorio oči, pogledao ljude i shvatio da nema opasnosti. Smejući se, odgovorio je: "Da, ovo je veoma filozofsko pitanje! Pitate me zašto sam ja ovde, a ja bih voleo da znam zašto ste vi ovde. Ja sam ovde zbog vas, a vi si ovde zbog mene."

To je začarani krug: vi se plašite drugih ljudi, oni se plaše vas, i u celom životu vlada nered. Prestanite da učestvujete u ovim iluzijama i ciklusu strahova, izađite iz začaranog kruga - prestanite da brinete šta će drugi reći ili misliti. Vaš život je dovoljna preokupacija, pa se fokusirajte na njega, bez brige o komentarima i kritikama drugih. Tada će vaš život procvetati i onda možete tu lepotu početi da delite sa drugima. Ali prvo morate da prestanete da mislite na druge i na to šta oni misle o vama", prenosi Sensa.

