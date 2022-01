MILICA IZDOMINIRALA U KVIZU POTERA: Ovog puta zablistala na malo DRUGAČIJI način, ne prestaju da pričaju o njoj! (FOTO)

Epizoda popularnog kviza "Potera" koji se emituje na javnom servisu Srbije, pripala je takmičarima Stefanu i Milunu su pobedili tragača, odnosno tragačicu.

Međutim, fokus gledalaca nije bio toliko na njima, koliko na novoj frizuri "Princeze od znanja", Milice Jokanović.

Milica je jedan od omiljenih tragača u kvizu koji vodi Jovan Memedović i često zbog svog britkog uma postaje tema društvenih mreža, gde pasionirani gledaoci ovog porodičnog kviza imaju sve same hvalospeve na račun njenog znanja.

Iako je sinoć bila u malo slabijoj formi, te nije uspela da stigne 14 koraka prednosti, koliko su napravili Stefan i Milun, Milica je ipak postala zvezda sinoćne epizode i to zbog neobične frizure.

Naime, tanke ispletene kikice koje je vezala kako oko glave, tako i duž, počevši od čela ka temenu, oduševile su kako one kraj malih ekrana, tako i one na društvenim mrežama, te su komentari uglavnom glasili kako je do sada bila princeza samo zbog znanja, da bi sinoć tome i izgledom doprinela.

(Kurir.rs/A.M.)

