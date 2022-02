UBEĐIVAO DEVOJKU DA JOJ JE VERAN: Napravio strašnu grešku, a preko 3.400.000 ljudi ZGRANUTO gledalo razvoj situacije! (VIDEO)

Video u kom devojka vozač Ubera opisuje kako je pokupila svog dečka sa drugom ženom postao je hit na TikToku. Džen Vorden (25) iz Pensilvanije odlučila je živopisno prepričati trenutak u kojem je shvatila da je njena nova mušterija njen dečko - s drugom ženom.

Osim što su glumili da se ne poznaju, dečko je tokom čitave vožnje nije prozborio ni reč. Junaka ove priče upoznala je preko aplikacije "Hinge", a iako se činilo da veza ide u dobrom smeru, prošlog petka otkrila je da od njih neće biti ništa.

"Kad odlučiš da u petak nećeš ići napolje i da ćeš umesto toga voziti za Uber, a na zadnje sedište sedne tvoj dečko s drugom curom", napisala je u opsu videa.

Prvi snimak je objavila istog dana, a dosad je pregledana 3.4 miliona puta. Mnogi su komentarisali da oni ne bi bili tako smireni u toj situaciji: "Nikad se od ovog ne bih oporavila", "Ovo bi bio 13. razlog zbog kojeg više ne verujem muškarcima", "Ovo je prava božja intervencija, spasila si se ovaj put".

U sledećim klipovima koje je objavila, Džen je bila nešto detaljnija.

"Upoznala sam ga na Hindžu, sve je dobro krenulo", započela je, a potom dodala da je brzo shvatila da se on viđa s još nekim.

Prisetila se i da je pozvao na zabavu na kojoj je upoznao sa svim prijateljima, uključujući i curu s kojom je ušao u njen auto. U tom trenu ona još nije sabrala dva i dva. Kad ga je pitala šta će raditi spornog vikenda, odgovorio je da ide na utakmicu Pitsburg Pingvinsa sa prijateljem.

"Vozila sam u petak kad me pozvala ta devojka, sve normalno. Otišla sam je pokupiti, a ona je sela na zadnje sedište. Izgledala mi je poznato, no nisam se mogla setiti imena. Kako su svi nosili maske, u prvi tren nije prepoznala ni svog dečka.

"Pogledala sam u retrovizor i oči su nam se srele. Oboma nam je bilo jasno. Znala sam da je to on. Znao je da sam to ja. Nije progovorio tokom cele vožnje. Pomislila sam šta se to sad događa. Ostavila sam ih, a on me nazvao nakon pet minuta.

"Hej, zbilja mi je žao. Prepoznao sam te. Trebalo je da kažem nešto, ali bio sam u šoku", prenela je Džen njegove reči.

Ona mu je poverovala da se ne viđa s drugom curom, iako se setila da joj je spominjao da su nekad nešto mutili. Sad je to negirao.

U subotu je izašla na piće s prijateljicama i prepričavala im šta se dogodilo, a konobarica je čula njenu priču. Ispostavilo se da poznaje drugu devojku, koja je u tom trenu bila u istom kafiću.

Dok je razmišljala treba li popričati s njom, konobarica joj je rekla da veza njenog dečka i druge žene definitivno nije samo platonska. Nakon toga Džen je popričala s drugom devojkom, ispostavilo se da je njen dečko ipak mutio s tom njom pa su ga pozvale da dođe.

"Kad je došao, sve je priznao jer nije mogao ništa drugo", ispričala je i dodala da je dečko podmirio sve račune od te večeri, za što je dao 230 dolara, a čak je ostavio i 100 dolara napojnice.

"To je bilo lepo", zaključila je.

