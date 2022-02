OD GRADA LJUBAVI DO GRADA GREHA: Da li ste znali da najpoznatije svetske metropole imaju NADIMKE? (FOTO)

Velike svetske metropole nisu poznate samo po svojoj arhitekturi, hrani, običajima i turističkim znamenitostima, već i po svojim nadimcima, koji su vrlo neobični i često ne mogu da se povežu s pravim imenom grada. Većinu njih verovatno znate, ali vam možda nije jasno kako su nastali. Evo objašnjenja...

Njujork - Velika jabuka

Iako se smatralo da je ovaj nadimak stariji, nedavna istraživanja su pokazala da je za Veliku jabuku zaslužan književnik Edvard Martin, koji je današnji nadimak grada pomenuo u knjizi "The Wayfarer in New York". On je pisao kako građani drugih gradova Njujorčane smatraju bahatim i pohlepnim, nazivajući ih, između ostalog, velikim trulim jabukama. Njujork je, uprkos tome, postao jedan od najpopularnijih turističkih gradova na svetu.

London - Stari dim

London je oduvek bio zadimljeno mesto, ali je veliki smog iz 1952. u potpunosti opravdao ovaj naziv. Naime, on je tada u tolikoj meri pet dana zagađivao vazduh da je ubio više od četiri hiljade ljudi.

Pariz - Grad ljubavi

Pariz je bio prvi evropski grad koji je počeo da koristi javnu rasvetu, a zbog raskošno osvetljene Ajfelove kule nazivaju ga i Gradom svetlosti. Naravno, ceo grad je idealan za provođenje vremena s boljom polovinom, a čak se i za francuski jezik kaže da je - jezik ljubavi.

Singapur - Lavlji grad

Reč Singapur na sanskritu doslovno znači Lavlji grad. Njegov osnivač, ser Stamford Rafls, objasnio je da je ovo ime izabrao nakon što je ugledao merlajona (mitološko biće, mešanca lava i sirene). Legenda je zanimljiva, iako ovde nikada nije bilo lavova, a sigurni smo - ni sirena!

Amsterdam - Venecija severa

Glavni grad Holandije preseca više od 100 kilometara kanala. S obzirom na tu činjenicu, Amsterdam se često upoređuje sa slavnim gradom s kanalima - Venecijom. Iako im je to jedina zajednička stvar, očigledno je bila dovoljna za nadimak.

Filadelfija - Grad bratske ljubavi

Osnivač grada Vilijam Pen želeo je da napravi mesto gde svi mogu da žive u slozi i ljubavi. Zato je spojio dve reči na starogrčkom - philos, što znači ljubav, i adelphos, koja se prevodi kao brat. I eto, tako je Filadelfija postala i ostala grad bratske ljubavi.

Jerusalim - Sveti grad

Ovde posebno objašnjenje verovatno nije ni potrebno. Jerusalim je prepoznat kao sveti grad i ima veliko značenje i svetost za sve tri religije: hrišćanstvo, judaizam i islam.

Mumbaj - Grad snova Mumbaj je ovo ime zaslužio jer je najbogatiji grad Indije, u koji stižu mnogi u potrazi za boljim poslom i životom. Ovde je smešten i Bolivud, indijska filmska industrija, jedina filmska industrija na svetu koja postoji pored Holivuda i koja se ne plaši konkurencije jer ima fanove po celom svetu.

Las Vegas - Grad greha

Grad nastao usred pustinje Nevade i danas je najpoznatiji po brojnim kockarnicama gde neki zarađuju, a većina gubi novac. Ovde je moguće zadovoljiti ama baš sve poroke, tako da Las Vegas savršeno opravdava svoj nadimak.

A KAKO NJIH ZOVU Beč - Kraljevski grad Bukurešt - Mali Pariz Firenca - Grad ljiljana Budimpešta - Biser Dunava Moskva - Treći Rim foto: Printscreen Salcburg - Beli grad Napulj - Grad sunca Bolonja - Crveni grad Helsinki - Beli grad severa Hongkong - Biser Orijenta foto: Profimedia Lima - Grad kraljeva Kalkuta - Grad palata Berlin - Sivi grad Oslo - Grad tigrova Rio de Žaneiro - Veličanstveni grad foto: EPA

