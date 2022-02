NEMA IRITANTNIJEG OSEĆAJA OD OVOG: Znate li zašto je jedna NOZDRVA uvek ZAPUŠENIJA od druge?

To se može dogoditi kada ste bolesni ili ukoliko patite od alergija, ali i naizgled bez ikakvog razloga, kad se probudite

Kada se prehladimo ili nas zakači virus, obično mučimo muku sa kijavicom, ali i zapušenim nosem. Verovatno ste primetili da vam se u tom trenutku više zapuši jedna nozdrva od druge, a to ume da bude veoma nezgodno i iritantno. Ipak, to nije samo vaša mašta, tvrde naučnici i lekari.

Kako dolazi do začepljenja

Za ovaj osećaj je zadužen nazalni proces u kojem se vaše nozdrve smenjuju na dužnosti uvlačenja veće količine vazduha u odnosu na drugu. Strukture s obe strane nosa, koje se zovu donje nazalne konhe odgovorne su za zagreavanje i vlaženje vazduha pre nego što dođe do vaših pluća. One štite pluća od isušivanja i iritacije. Taj proces zahteva dosta truda. Stoga nos usmerava svoje napore više na jednu stranu kako bi proces bio efikasniji. On šalje veći protok krvi na jednu nozdrvu, što zagreva vazduh koji tuda prolazi, ali takođe to čini i da konha s te strane više nabubri. Zbog takvog otoka postoji i manji prostor kroz koji može proći vazduh. Ovo je vrlo suptilan proces pa, osim ako ne patite od prehlade, infekcije, alergije ili nekog strukturnog problema poput devijacije nosnog septuma (pregrade), nećete ni biti svesni njegovog odvijanja.

Kada smo bolesni, protok krvi u nosu se dodatno povećava, što podstiče oticanje i veću proizvodnju sluzi. Ako vam je nos u potpunosti zapušen, ovo osećate mnogo više u jednoj nozdrvi i to u onoj gde je konha već bila više otečena u okviru normalnog nazalnog ciklusa.

Evo kako otpušiti nos

Šta god da uradite, ne možete isključili nazalni ciklus. Verovatno ćete uvek osećati kako je jedna nozdrva više zapušena od druge. Ipak, nakon sat i po do četiri sata nos će zameniti strane. Kada se to dogodi, verovatno ćete osetiti manje olakšanje u jednoj nozdrvi kada otok splasne. Međutim, tada ćete osetiti zapušenje druge nozdrve.

Para iz vrućeg tuša ili ovlaživača vazduha može znatno da vam pomogne. Takođe, i sprejevi sa slanim rastvorom su efikasni. Ali, imajte u vidu da ovi sprejevi koji izazivaju sužavanje krvnih sudova mogu izazvati zavisnost, pa se kasnije nos neće otpušiti sam. Zato budite oprezni. Ukoliko morate da ih koristite, prskajte ih dva puta dnevno i ne koristite ih duže od pet do sedam dana. Ukoliko simptomi zapušenog nosa potraju duže od 10 do 14 dana ili primetite zapušenost nosa i onda kada niste bolesni, proverite sa svojim lekarom o čemu se radi - npr. devijacija septuma može biti uzrok.

