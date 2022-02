ZAGLAVILA SE U 1985. GODINI I NE PLANIRA DA SE MAKNE ODATLE: Jednostavnije vreme, MUZIKA bila bolja, a sada je sve SIVO i DOSADNO!

Za sve koji su bili tu osamdesetih, sve one nostalgičare kojima su te godine posebno zanimljive, bez obzira jesu li ih doista doživeli, jedna devojka živi svoj san i ovo je priča o njoj.

Muzika i stil slavnih dana za Vajolet Skaj su svakodnevica jer doista kao da živi u 80-ima! I dok mi ostali gledamo filmove ili slušamo muziku, a ponekad prigrlimo koji od šarmantnih modnih detalja, Vajolet je svoj život posvetila odavanju počasti svom omiljenom razdoblju i ponaša se kao da se otad ništa nije promenilo. Evo kako je to moguće. Poznata na TikToku, Jutjubu i Instagramu, Vajolet, ili po srpski Violeta, ima gustu i jako kovrdžavu kosu, šiške koje delom gotovo prekrivaju oči koje maže plavom senkom, oblači isprane farmerke visokog struka i ravnog kroja i deli videe snimljene uz pomoć filtera koji podseća na videorekordere. Obožavateljika benda Djuran Djuran, Rika Springfilda i starih dobrih kaseta, ona izgleda kao najveća obožavateljka 80-ih jer joj je stil odevanja, kao i života, gotovo identičan onome pre 40-ak godina. A Vajolet, koja ima 20 godina, tako živi poslednjih pet godina. Inspirisali su je - filmovi. "Odrastala sam obožavajući retro i vintidž stvari. Mama je odrastala u 60-ima i 70-ima i s tim sam odrasla i ja. Onda sam se oslobodila i poželela pronaći svoj put", započela je.

"Gledala sam film Girls Just Wanna Have Fun iz 1985. i bio mi je super. Počela sam da gledam sve više filmova 80-ih i slušati muziku tog doba. Zatim sam počela skupljati stvari iz 80-ih i razmišljala zašto se ne bih tako i oblačila. I tako je to postala ogromna opsesija i evo me...", prisetila se Violet za TueNight. Pričala je i kako pronalazi stvari koje toliko podsećaju na 80-te. "Kupujem gotovo sve polovno. Idem u posebnu trgovinu odećom gde imaju tonu ispranog džinsa, a onda pregledavam i neke novije brendove", rekla je, dodajući da su ponekad njen izvor stranice kao eBay i Depop.

Ipak, još uvek ne može da pronađe odgovarajući auto. "Auto iz 80-ih, na primer, Kamaro ili slično. A to nije baš pametna odluka jer će se verovatno pokvariti", zaključila jeVajolet Skaj koja se tako zaista i zove. A ova zanimljiva devojka ima i puno uzora iz svoga omiljenog razdoblja. "Većina inspiracije dolazi od muzičara. Pat Benatar, "Rindy Ross" iz "Quarterflasha", Marta Dejvis i Motels - Laura Branigan", ispričala je.

Puno toga pronalazi i na Jutjubu i pronalazi dosta fizičkih stvari, ali ipak nema pristup svemu. "Uvek se mogu kupiti kasete i filmovi za videorekordere, ali ta povezanost da nekoga nazoveš na telefonsku liniju, bez interneta i društvenih mreža - način komunikacije puno je drugačiji nego tada. I želela bih da mogu da razumem tu nekadašnju jednostavnost", objasnila je.

I dok joj je na početku bila važnija muzika, sada, dok postaje starija i svet postaje komplikovaniji s tehnologijom, žudi za jednostavnošću. A većina njenih prijatelja uopše nije zainteresovana. "Znam ih celi život i njima to nije zanimljivo, jedino prijateljici Roni koju sam upoznala preko Instagrama i ispalo je da živi jako blizu. Većina moje zajednice je zapravo na internetu. Ne živimo blizu, ali imamo velike grupne razgovore", rekla je Vajolet.

I svoju je sobu uredila prema stilu iz 80-ih, a laptop skriva u fijoci kako ne bi narušio vajb sobe. A Vajolet ima i nekoliko nadražih stvari. "Zbilja volim svoj zeleni bumboks, svoj neonski telefon i lampu. I imam bocu starog spreja za kosu iz 80-ih koju nikad nisam koristila, ali mi se uklapa u sobu", opisala je.

A Violet je najvažnija jednostavnost. "Muzika je bila kreativna i originalna tada. Odeća je bila hrabra i ekspresivna i kreativna - ništa nije bilo previše. Bilo je uvek puno kose i nikoga zbog toga nisu kritikovali. Jarke boje - bilo je puno više ekspresije", rekla je. "Sve je sada minimalistički i neutralnih tonova, sobito dizajn interijera. Nekad je u šoping centrima bilo neonskih natpisa i bilo je kul. Sad je sve belo i sivo, dosadno", zaključila je Vajolet, dodavši da njoj stil 80-ih još uvek nije dosadio jer joj je - jako zabavno!

