NIKAD SLAĐE NISAM JELA NEGO NA GROBLJU! Klip podelio Srbe: Šokirani običajem da se tamo JEDE i PIJE, ali postoji razlog! ANKETA

Na TikToku se pojavio snimak sa jednog od naših groblja, ali ono što je prvo upalo u oči je količina hrane koja je stavljena na humku ispred spomenika. Iako to nije ništa novo i neobično da se hrana i piće iznose na pomen umrlom, bar kada su manja mesta u pitanju, ljudi su bili začuđeni tom praksom. U vreme Zadušnica posebno i tada se najbolje vidi koliko hrane i pića se nosi na groblje.

Većina Srba su pravoslavci, ali ne treba zaboraviti da mnogi naši običaju potiču iz paganskog jer je tokom pokrštavanja te običaje trebalo zameniti hrišćanskim.

Etnolog Vesna Marjanović je odgovorila na jednostavno pitanje: zašto Srbi jedu na groblju?

Prema njenim rečima, hrana na groblju je određeni način da se komunicira sa mrtvima, a običaj je utemeljen u staroslovenskoj tradiciji.

Marjanović ističe da je veza živih i mrtvih naglašena pre svega na Zadušnice.

- U srpskoj tradicionalnoj kulturi zadušnice su uvek bile bitne jer su tada živi i njihovi pokojnici ostvarivali posebnu komunikaciju. Hrana koja se tada "deli" za duše pokojnika i svih preminulih srodnika, predstavlja vrstu komunikacije sa umrlima - objasnila je ona za Blic.

- Groblje je sveti prostor gde borave duše predaka i pokojnika, te ono predstavlja mesto gde se ta komunikacija i ostvaruje, o svim zadušnicama u toku godine, kaže Marjanović.

- U srpskoj kulturi je jedenje na groblju ostalo kao važan deo obredne prakse iz zagrobnih kultova čiji su koreni veoma duboki i vezuju se za prehrišćanski period - objašnjava etnolog.

Trizna, gozba za pokojnika

Kod starih Slovena takođe su priređivane gozbe pokojnicima poznate kao trizne – kada su živi organizovali posebne svečanosti posvećene precima.

- Inače, hrana koja se na groblje iznosi za "deljenje", prema verovanju "ide" pokojnicima pa je ona i raznovrsna i bogata. Kako se hrana postavlja na grobove ugošćavaju se i slučajni prolaznici i sirotinja - kaže naša sagovornica.

U skladu sa tim da pokojniku namenjujemo sve što mislimo da je voleo da jede i pije za života, i što želimo da mu na taj način "ugodimo", jeste i pojava da često rođaci ostavljaju čak i upaljene cigarete na grobovima onih koji su bili pušači dok su bili živi.

"E, stvarno je bio strastveni pušač, vidi kako i sad 'gori' cigaru", komentarišu ožalošćeni.

U našem narodu postoji i običaj da oni koji su bili na sahrani ili pomenu, nakon groblja i hrane i pića kojim su se tamo poslužili, odu u kuću najbližeg rođaka preminulog. Goste tamo takođe čeka ručak. Novija je praksa, i sve popularnija, da se ožalošćeni okupe u restoranu nadomak groblja, te od ovog običaja komunikacije sa mrtvima - profitiraju čak i ugostitelji.

Takođe, ostavljanje hrane na grobnim mestima ili bilo gde drugde na groblju, na većini grobalja je zabranjeno. Tako da smete da jedete, ali morate da pojedete sve, ili da ostatke hrane vratite kući.

Primera radi, u Rasinskom okrugu postoji taj običaj, posebno na Zadušnice, a sagovornica Kurira iz ovih krajeva objašnjava.

- Nekima je to možda gadno, ali ja sam kao klinka obožavala da jedem na groblju. Sećam se da je moja pokojna baka spremala sve to, skoro kao za slavu i da mi ništa slađe nije bilo. Ne znam zašto. Takođe se sećam i da su "menjali" hranu - ona je ljudima sa susednog groba davala pun tanjir hrane, a oni joj vraćali i davali njihov tanjir hrane jer je to značilo da je poslužila pokojnike iz tog drugog doma.

Čudno. Kasnije, u većim gradovima, videla sam da nema toga. Doduše i moja majka kada ide na groblje, ne pravi to kako je baka pravila, nego samo ono osnovno. Drugačija vremena. Mada, videla sam i da su drugačiji običaji za sahranu, pa je možda tačno da svako selo u Srbiji ima "svoj običaj" - kaže ova Kruševljanka.

Na Reditu su ljudi takođe imali svoje viđenje ovog običaja.

- To jedenje po grobljima je ostalo jer su ljudi ranije putovali dosta sporije nego sada i onda ogladniš, a fala bogu sirotinja - pisao je jedan Reditor, a mnogi su pisali kako njima nije jasno i da im je to gadno.

- Ne mora da znači, kod Vlaha se zaista veruje da se ta hrana deli sa pokojnikom, jer je on još uvek tu i prisutan, možda je i Srbima tako ostalo od nekih zajedničkih prapredaka. Meni je taj običaj skroz cool, jer je jedinstven, iako je naravno morbidan po današnjim standardima - nadovezao se drugi Reditor.

- Vidiš i to nije isto svuda. Kod nas (okolina Smedereva) se donosi spakovano i podeli rođacima, na groblju se ne jede. Tako da svako dobije otprilike kolko je doneo - pisao je treći.

Bilo kako bilo, snimak ovog pomena je postao na hit na društvenim mrežama, a možete ga videti ispod.

Šta vi mislite o svemu tome?

