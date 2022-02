MA, NEĆEŠ TI, JA ĆU DA PLATIM! TO SMO SVI REKLI BAR JEDNOM: Ovo su ispovesti SRBA iz kafane i neće vam biti dobro kad ih pročitate

Jedna je od rečenica sa kojima se hvalimo pred strancima u kafanama kada stigne račun je i ona čuvena: "Ma, nećeš ti, ja ću da platim".

Međutim, sudeći po brojnim ispovestima Srba, ova praksa je u laganom umiranju, i sve je manje onih koji žele da "obrnu turu", te i da istu plate.

Jedan od korisnika Redita iz Srbije, podelio je svoj problem sa ostalim korisnicima ovog foruma. Naime, njemu se već par puta u izlasku desilo da osobe koje "zovu" turu pića za sve, i pored toga što su oni zvali konobara, odbijaju da plate račun. Kako je rekao, ovo se dešavalo čak i u situacijama kada većina društva nije htela više da naručuje piće.

"Više puta u zadnje vreme mi se desila situacija da osoba naruči turu pića za čitav sto i ne ponudi se da plati ceh za tu turu. U pitanju su različite osobe. Zanima me kakva su vaša iskustva u ovim situacijama i kako ih možemo izbeći. Jer nekad nemamo dovoljno novca, ili ne želimo da ga potrošimo, ili nam se prosto ne pije više", glasilo je pitanje ovog Reditora.

Iako smo poznati kao narod koji priča kako se svađa nad računom, ispalo je po ispovestima Srba sa Redita, da u praksi i nije baš tako.

"Onaj ko naruči turu on plaća a prethodno se pita "smo za još jednu turu". Pravilo vazda takvo bilo, a ti se družiš sa nekim čudnim ljudima.", naveo je prvi svoje iskustvo.

Drugi mladić je objasnio da se se to najbolje rešava ako se ljudima da do znanja da ono što naručuju, moraju i da plate, ako već "zovu turu".

"Nema tu ništa komplikovano - ko naruči turu on je plaća. Ako te ljude već nije sramota da vrte ture, a onda ne žele da plate - otvoreno to reci.", napisao je.

Da situacija sa žickanjem ne važis amo u kafani, već i na radnom mestu, najbolji primer je dao mladić sa primerom kolege sa radnog mesta.

"Imao sam jednog kolegu koji je smislio "pravilo" da uvek neko nešto slatko donese ili sok u smenu, a on nikada (bukvalno niti jednom) nije ništa doneo. Dešavalo se da neko ko inače donosi bar sok, recimo ja, ne donese nekad jer ne stignem pre smene da trknem do radnje i lik krene da baca forice tipa "Nema časti danas, a? Hahaha, čime ćemo da se zasladimo? Sramota haha" i onda sam krenuo da ga nap***vam i jednom sam mu rekao da bi mogao i on da krene da kupuje, ako već hoće da se posluži. Naravno da nije ništa kupio ni nakon toga, samo je prestao da uzima. Donosili smo čak i kad smo bili pri kraju kinte pred platu jer smo tako navikli i nismo imali nikakvih problema, osim ovog smarača koji se prvo vadio da nije legla plata, a onda ni nakon što je plata legla nije hteo da je troši na to. Je***e škrtice". izneo je on svoj slučaj sa radnog mesta.

Najjednostavniji način da se izbegne "grebanje" za kafanskim stolom, dao je sledeći reditor koji se oglasio.

"Najprostije: kad osoba naruči turu, ti mu reci i to da svi čuju "Ti naručuješ, ti plaćaš!", glasio je njegov savet.

Mladić iz Vojvodine, naveo je primer svog društva, odnosno, način na koji su oni rešili svoj izlazak tako da svako popije pristojnu količinu piča, a da opet, svi ravnomerno plate, ne davajući neku veću količinu novca prenosi Blic.

"Svako po turu, uvek se pita da li smo za još. Mada moje društvo češće praktikuje ako se pije pivo 40 komada, pa još 10, pa ako zatreba onda još 10. Ako je votka onda flaša pa ako zatreba još jedna. U SM nisu ludačke cene tako da se za 2.000 možeš lagano uklopiti", ispričao je on.

