BITNO JE DA NE IDEMO ČETVORONOŠKE! Urnebesni saveti Srba sa VRUĆIJADE: Evo kako da pijete RAKIJU, a da vas ne boli GLAVA

"Vrućijada" je manifestacija koju posećuju svi ljubitelji domaće rakije, svadbarskog kupusa i zvukova trube. Ona se već godinama unazad u ovom periodu održava u kosjerićkom kraju, odnosno u selu Radanovci.

Tokom "Vrućijade", prijavljuju se timovi koji se takmiče u kuvanju "šumadijskog čaja", a prošle nedelje je od 22 ekpie izabrano tri.

Mnogi od učesnika vrućijade su rado otkrili pred kamerama odgovor na pitanje koje muči mnoge kada je reč o rakiji. Oni imnaju savet kako da izbegnete glavobolju, mučninu i mamurluk nakon konzumacije ovog alkoholnog pića.

"Može da se pije od početka do kraja, ali mora da se mezi. Pihtije, salate, tako to. Inače, to je najprirodinije, najzdravije, nema hemije, nema ništa, prirodne šljive, neprskane. To nema bolje od toga, to je održalo naš narod", objasnio je jedan učesnik za "Rec media Užice".

Na "Vrućijadi" je bilo brojih žena i muškaraca koji su preuzeli ulogu kuvara, a jedna starija gospođa imala je komičan, ali u potpunisti istinit komentar., tačnom rečenicom.

"Spremamo im kupus, da pojedu, da se ne napiju, da ne idu četvoronoške, nego da idu lepo, normalno.", rekla je ona kroz smeh.

Proglašenje pobednika na "Vrućijadi"

Žiri koji je proglasio pobedničku ekupu bio je sastavljen od vrhunskih poznavalaca kako obične, tako i kuvane rakije. Međutim, ovo nije bio nimalo lak zadatak.

U jakoj konkurenciji, pobedu je odnela ekipa "Taorska vrela", drugi su bili "Cerski kopovi", dok je treće mesto zauzela ekipa "Turističke organizacije Kosjerić.

Predsednik žirija "Vrućijade" Dragan Pejović, objasnio je kako su ocenjivali takmičarske ekipe, navodeći kako niko od njih nije dobio peticu, koja je bila najniža ocena.

"Sigurno svaka rakija dobija samim pojavljivanjem šesticu, zbog truda i ljubavi prema tome svemu. Ocenjuje se pre svega ukus, jačina, boja, aroma i toplina rakije, jer samim nazivom ona daje svoju ocenu. Mi je zovemo vruća rakija jer mora biti toliko vrela da je jedva možete probati.", objasnio je on proceduru i pravila po kojima se osvaja prvo mesto.

Na radost meštana okolnih sela opštine Kosjerić, ali i onih koji prate kalendar "ijada" koje se održavaju po Srbiji, festivali ića i pića tek počinju.

"Samo da prođe, da mi nastavimo sa našim običajima, da ih bude što više, da se mi sastajemo, da se veselimo, da pevamo, da igramo, da se volimo. To su Srbi.", glasio je samo jedan od utisaka zadovoljnih posetilaca.

