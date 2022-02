NIKO IH NE VOLI I SVIMA ZADAJU GLAVOBOLJU: Zuje, ujedaju i drže vas budne cele noći, a evo šta nauka kaže o malim KRVOPIJAMA

Insekticidi koji se danas koriste u borbi protiv komaraca uopšte više nisu efikasni u meri u koju nas ubeđuju proizvođači.

Vremenom su ovi nezgodni insekti uspeli da razviju otpornost na njih; prednjače ženke koje nepogrešivo umeju da izbegnu smrtonosnu dozu nakon samo jednog izlaganja otrovima , pa tajne ovog „zanata“ prenose s kolena na koleno.

Tretiranje ženki komaraca Aedes aegypti ili Culex quinquefasciatus ne daje rezultate. Ova imena vam sigurno ništa ne znače, ali ćete ubuduće sigurno da im posvetite više pažnje jer označavaju krvopije koje prenose groznicu Zapadnog Nila, virus denga, zika virus.

Tigrastog komarca iz Egipta već smo usvojili pre nekoliko godina, od ovog infektivnog oboljenja ima i stradalih, a denga i zika su nam na pragu.

Prema studiji objavljenoj u Scientific Reports, čim ženke u blizini osete miris otrova, u tom području prestaju da se hrane i odmaraju. A kad otrov izvetri – eto njih!

Istraživači su otkrili da komarci koji su prethodno bili izloženi pesticidu izbegavaju da prođu kroz mrežu tretiranu pesticidima kako bi došli do izvora hrane (vas!) većom brzinom od onih koji nisu bili prethodno izloženi. Samo 15,4% odsto A. aegypti i 12,1 odsto C. quinquefasciatus je to učinilo, u poređenju sa skoro 60 odsto onih koji se nisu ranije susreli sa otrovom.

Interesantno je da je, čak i ako pogreše, stopa preživljavanja prethodno izloženih komaraca bila više nego dvostruko veća od komaraca koji nisu bili prethodno izloženi pesticidima. Jednostavno su se navikli na otrove.

Studija sa Državnog univerziteta Kolorado, objavljena u časopisu PLOS Genetics, identifikovala je mutacije kod ovih opasnih krvopija, a koje su povezane sa različitim strategijama otpornosti na do sada korišćeni permetrin.

Ne treba posebno objašnjavati da te mutacije ugrožavaju našu sposobnost da kontrolišemo izbijanje bolesti!

Kada tretirani komarci naiđu na permetrin u divljini, oni ili odmah umiru, ili su nokautirani ali se oporove, ili im ne bude ništa. U drugom i tećem slučaju utvrđeno je da su komarci nosili mutacije u genima za detoksikaciju, ali i genima sadržanim u čvrstoj, spoljašnjoj školjki insekta. Time su odbijali otrov.

Naučnici tvrde da će im ovi rezultati pomoći da prate mutacije povezane sa otpornošću u populaciji komaraca koji prenose bolesti. A dok shvate kako su sve krvopije razvile otpornost i koji insekticidi bi mogli da ih srede, držite se.

