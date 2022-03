NIJE MOGAO DA NAĐE DEVOJKU, PA SMISLIO PAKLENI PLAN: Žene sada lude za njim, a mnogi muškarci ŽALE što se oni toga nisu dosetili!

Jedan mladić suočio se sa velikim problemom kada je pokušao da nađe devojku putem neke od aplikacija za upoznavanje.

Naime, nijedna devojka nije htela da se vidi sa njim, te se on dosetio jedne zanimljive prevare koja je okrenula ljubavnu sreću u njegovu korist. Naime, on je prepravio sliku jednog dobitnika na lutriji, odnosno izrezao ček sa fotografije i nalepio je na svoje lice, kako bi ispalo da on drži dobitni ček.

Ovu sliku okačio kao profilnu na Tinderu i mnoge devojke poželele su da se upoznaju sa njim. Sve ovo on je podelio na Tiktoku, te su vrlo brzo usledili broni komentari, od kojih je najveći broj onih koji su razočarani time šta je Tinder, mada je bilo i onih tužnih što se sami toga nisu dosetili.

"Eto zašto sam odustao od aplikacija za upoznavanje", "Iskreno, ovo je baš tužno", "Zašto se ja nisam setio ovoga", pisali su u komentarima.

(Kurir.rs)

