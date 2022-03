STALNO ME JE VARAO, A JA SAM DOBILA HPV: Ispovesti 20 RAZVEDENIH ljudi otkrivaju šta im je UNIŠTILO brak

Jedan korisnik društvene mreže Reddit je nedavno zamolio razvedene ljude da podele koje su to znakove u odnosu s partnerom ignorisali, iako su znali da će oni dovesti do razvoda.

Ovo su neki od najzanimljivijih odgovora i priča.

1. Moja crvena zastavica je bila kada sam stajala sa tatom pozadi crkve, zureći ravno ispred sebe kao jelen uhvaćen pred svetlima, a on mi je rekao: "Ne moraš to da radiš, znaš?" Ranije tog dana sam shvatila da sam celo jutro šminkala svoje deveruše i fokusirala se na njih, kada je jedna od njih konačno rekla "Zar ne misliš da je vreme da se pripremiš?"

2. Imala sam osećaj da se udajem za pogrešnu osobu dok sam hodala prema oltaru.

3. Njegova mama mi je rekla da ga ostavim i da on nije spreman za nekoga poput mene, volela bih da sam slušala.

4. Pre nego što smo se venčali, njegova mama mi je rekla: "Ako se ikada razvedeš, znaćemo da je zbog njega, a ne tebe". To je bila ogromna crvena zastavica, ali sve što sam mogla da pomislim je bilo "Vau, kako je to podlo reći za sopstvenog sina".

5. Neprestano me je varao, a ja sam dobila HPV. Volela bih da mu nisam dozvolila da me natera da pomislim da doslovno haluciniram o njegovom ponašanju, ali dopustila sam. Slikala bih dokaze, a on bi rekao da sam sve to iscenirala. Čak sam otišla u bolnicu zbog tih "zabluda" za koje me je uverio da imam, da bih na kraju otišla na terapiju. 6 meseci kasnije, shvatila sam da je problem bio on.

6. Moja žena je prevarila svakog dugogodišnjeg partnera kojeg je ikad imala, pa čak i svog prvog dečka sa njegovim bratom! Pričala je o tome gotovo kao da je ponosna na to, kao da su to zaslužili.

7. Kada smo prvi put izašli, rekao je da se svaka njegova prethodna veza završila u policijskoj stanici jer su sve njegove bivše devojke bile "lude". Rekao je da želi nekog "normalnog" za promenu. Trebalo je da shvatim da je on bio zajednička spona u svakom od incidenata.

8. Uvek je govorio, gotovo ponosno, da je on taj koji je prekinuo sve svoje prethodne veze. Mislila sam da ću biti izuzetak. Nisam.

9. Više sam uživala u vremenu koje sam provela daleko od njega nego u vremenu sa njim. Bila sam u depresiji kada se njegovo vreme vraćanja sa posla kući približavalo, ali jednostavno sam to pripisala asocijalnosti i nezavisnosti. Ali sada sam sa nekim zbog koga sam i dalje uzbuđena što ću ga videti svaki dan nakon 7 godina.

10. Uvek sam bio sam. Došao bih kući i bio sam, probudio se i bio sam, imao bih nekoliko slobodnih dana, a ona bi uvek odlazila sa svojim prijateljima, koji su većinom bili muškarci.

11. Voleo je da gleda po mom telefonu kad god bih spavala. Jednom sam ga uhvatila i pitala je l' našao nešto dobro. Rekao je "Ne, jer si sve izbrisala".

12. Ona je uvek bila ljubomorna na moja dostignuća. U njenim mislima ja sam bio protiv nje.

13. Bili smo najbolji prijatelji, sa malo hemije u sobi.

14. Moja crvena zastavica je bila kada mi je rekao da sam ga "spasila" da ne bude gej.

15. Tresla sam se i kapljice znoja su mi curila svuda, čak i sa nogu, neposredno pre nego što sam rekla "Da". Takođe je bilo zanimljivo kada je matičar tražio da ponovimo zavete, "i vernost", a on je reko "Nevera" ispostavilo se da je sve vreme varao.

16. Kada smo u opštini popunjavali venčani list, sećam se da sam pomislio "Au, to je tvoje srednje ime".

17. Njena loša kreditna sposobnost. Znao sam da nije dobro, ali nisam znao koliko je loše sve dok se odmah nakon venčanja nismo pojavili u našoj stambenoj zgradi, sa svim našim stvarima u kamionu, a upravnica nije htela da nam da ključ od stana jer je moja žena otplaćivala kredit za vozilo koji nije pomenula. Morao sam da zovem svoje roditelje da nam pozajme novac kako bismo se uselili. Izdržali smo 50 nedelja.

18. Prečesto je lagala o malim, naizgled nebitnim stvarima. Jednom je svoju prijateljicu predstavila kao svoju sestru. Nema problema, sve dok njena "sestra" nije tražila pozajmicu novca. Nisam ni saznao da joj nije sestra nekoliko godina braka! Ako može da laže o nečemu sitnom, definitivno će i o nečemu velikom.

19. Izuzetno sam brzo sam se oženio svojom prvom suprugom. Ona je htela da se uda, ja nisam želeo raskid. Na dan venčanja prijatelji su me pitali kako se osećam, a ja sam rekao "Uvek se mogu razvesti".

20. Svih osam bivših muževa moje mame su očigledno ignorisali crvenu zastavicu koliko se puta udavala. Jadni muž broj devet ih je takođe ignorisao.

