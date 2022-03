ONA JE MODEL I AUTOMEHANIČAR! Muškarci je redovno osuđuju, ali LUDE za njom: Voli da se umaže u ULJE i da isprlja ruke! (FOTO)

Filipinka Tantin pleni fotografijama na Instagramu i obožava posao mehaničara.

Svakodnevno se susreće sa komentarima da se bavi "muškim" poslom i da joj nije mesto u radionici, a da je pritom prate muškarci zbog izgleda i još posećuju njenu radionicu.

Tantin je rekla da joj seksistički komentari muškaraca ne smetaju jer je njen glavni fokus njen posao. Tvrdi kako joj "ne treba nikakva potvrda ni od koga“ i radije radi sama jer joj muški pogledi "odvlače pažnju“.

- Momci dolaze i gledaju me kako radim, postavljaju pitanja i ćaskaju, samo želim da posao obavim što brže mogu bez ometanja. Upravo sam naučila da ih ignorišem. Nisam postala mehaničar zbog muškaraca, niti samo da bih impresionirala bilo koga. Uradila sam to za sebe. Zašto bi me bilo briga šta misle o meni? Najbolje je ignorisati ih. Ne dozvoljavam da na mene utiču seksistički komentari - rekla je Tantin za "The Sun".

Tantin je objasnila kako se prvi put usredsredila na posao mehaničara u srednjoj školi, ali nastavnici nisu ozbiljno shvatili njene planove da uđe u svet kojim dominiraju muškarci:

- Kada sam bila u srednjoj školi, pitali su me koji kurs želim da pohađam. Rekla sam da planiram da postanem mehaničar, ali oni to nisu shvatili ozbiljno, mislili su da se šalim.

Uprkos odbijanju nastavnika, Tantin je sa 19 godina nastavila da pohađa kurs automobila i sada radi u sopstvenoj radnji, iako je već sa 15 imala prve dodire sa radom u radionici.

- Gledala sam i igrala se sa delovima automobila još od detinjstva i mislim da je rad na automobilima "kul" - ističe Tantin, koja navodi daje najbolja stvar u njenom poslu osećaj ispunjenosti, pa dodaje:

- Ja radim i kao model, tako da moram da koristim svu glamuroznu šminku i da budem lepa, a onda posle, budem neuredna, prljam ruke, ne tuširam se, jednostavno se stvarno opustim sa tim kada radim na automobilima, volim to.

(Kurir.rs)

