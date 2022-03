ŠTA SE DEŠAVA KADA NEKO UMRE U AVIONU: Stjuardesa otkrila šta se u tom slučaju radi sa TELOM i ŠOKIRALA voditelja emisije! (VIDEO)

Smrt u avionu verovatno nije toliko neuobičajena kako se čini na prvi pogled, ali jeste li se ikad zapitali što se događa kad neko umre tokom leta? Sada je na to pitanje dala odgovor jedna stjuardesa.

foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Stjuardesa se telefonski javila u podkast "Other People's Lives" i otkrila neke od stvari koje se događaju kada neko umre na 10 hiljada metara visine.

"Ono što me uvek izludi je to što ih moramo vratiti na njihovo mesto. I, moramo malo da nagnemo sedište i stavimo ćebe do vrata jer im ne možemo pokriti lice. Dakle, ako je let pun, a osoba do vas ima srčani udar i ne možemo nikoga da premestimo, imate mrtvu osobu kraj vas dok ne sletimo", rekla je anonimna stjuardesa.

"To je zastrašujuće"

Jedan od voditelja je upitao: "A ti samo moraš učiniti da izgleda kao da spavaju?"

foto: Printscreen/Youtube

"Ako neko upita je li osoba do njega mrtva, morate reći: "Izgleda da je tako", odgovorila je.

"To je zastrašujuće, mislim, to je sada otključalo moj novi strah jer obično je to baš kao, znate, turbulencija i slične stvari. Ovo mi otvara novu stvar", rekao je šokirani voditelj.

Iako se takve stvari događaju, zapravo je vrlo malo verovatno da će se to dogoditi na letu na kom se nalazite, a onda još manje verovatno da ćete vi biti osoba koja sedi pored mrtve osobe ostatak leta.

(Kurir.rs/A.M.)

