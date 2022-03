STOPALA NAM TOKOM GODINA RASTU, A BOKOVI SE SUŽAVAJU: Jeste li znali šta nam se na telu POVEĆAVA, a šta SMANJUJE? ŠOKIRAĆETE SE

Kako godine lete, kosa nam sedi, dobijamo bore i naravno da primećujemo da nas je načeo zub vremena i kad je reč o pokretljivosti. To nije ništa novo. Međutim, da li ste znali da vaše telo, odnosno neki određeni delovi, s godinama mogu poprimiti novi oblik? Evo na kojih pet promena definitivno možemo računati.

foto: Shutterstock

Nos postaje veći - Tokom života se kod većine ljudi nos poveća, jer se tkivo, mišići i hrskavica oko nosa menjaju, a i koža lica oko njega pada, pa on više dolazi do izražaja. U pedesetim i šezdesetim godinama dolazi do najveće promene kod nosa. Plus, vrh nosa se s godinama i malo savije nadole.

foto: Profimedia

Bokovi se sužavaju - Žene, a naročito one koje imaju vrlo ženstvenu liniju tela, zaključile su da im se s godinama struk raširi, a bokovi suze. Ili barem tako vizuelno deluje, jer ako nam naraste struk, bokovi automatski izgledaju uže.

foto: Profimedia

Trepavice postaju kraće - Dok u dvadesetim i tridesetim godinama imamo trepavice na čijoj dužini nam mnogi zavide, dlačice na trepavicama s godinama postaju sve kraće. Često su razlog za to spušteni kapci, različite alergije, nedovoljna nega ili poremećena funkcija štitne žlezde. Kako god, trepavice u starijoj dobi prirodno postaju tanje i kraće.

foto: Profimedia

Stopala se povećaju - Zapravo, stopala ne postaju duža, nego pljosnatija. Ligamenti i tetive u stopalima postaju s godinama nestabilniji, pa se stopalo izdužuje i širi. Dakle, može se dogoditi da odjednom primetimo kako nam trebaju cipele za broj ili čak i dva broja veće.

foto: Shutterstock

Otisak prstiju se menja - Naučnici s Univerziteta Kalifornija su istraživali otiske prstiju 15.000 ljudi i otkrili da se oni takođe mogu promeniti s godinama.

foto: Profimedia

Kurir.rs/N.B.

Bonus video:

02:41 OVOM DRVETU POTREBNO JE VIŠE OD 150 GODINA DA PORASTE 1971. ustanovljen je Svetski dan šuma, A NA KOŠUTNJAKU DANAS POSEBNA AKCIJA