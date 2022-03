ONI ĆE IMATI NAJVIŠE SREĆE U APRILU! Zvezde su im nakolenjene i donose im VELIKU radost i MNOGO novca i FANTASTIČNU ljubavnu priču

Sa promenama godišnjeg doba dolazi i do promena u položaju zvezda, a to sa sobom dolazi i do velikih iskušenja za neke znakove, dok će drugi naići na put neizmerne sreće.

Kako prenosi "Sensa" pet horoskopskih znakova će do 19. aprila imati neverovatne uspehe u životu, a očekuju ih savršeni trenuci ispunjeni srećom, bogatstvom i ljubavlju.

foto: Profimedia

Ribe

Ribama su zvezde i u aprilu naklonjene, a najveću sreću u ovom mesecu naći će u sebi. Naime, ribe će imati priliku da se okrenu svojim potrebama i svojoj ličnosti, te će se posvetiti stvarima koje im prijaju i osećaće se kao da su na pravom mestu.

foto: Shutterstock

Jarac

Jarčeve u aprilu čeka razrešenje konflikta iz prošlosti koji ih je u prethodnom periodu mnogo mučio. Imaće punu podršku ljudi oko sebe i napokon će naći mir nakon duge bure koju su proživeli.

foto: Profimedia

Vaga

Vage u ovom mesecu očekuje ljubav. Napokon će njihove simpatije biti uzvrećene, a neverovatna ljubavna priča je pred njima ukoliko preduzmu samo jedan korak. Naime, od vaga zvezde očekuju da pozovu svoju simpatiju na piće i preuzmu inicijativu u zamenu za ljubav epskih razmera.

foto: Shutterstock

Devica

Device će napokon ući u period finansijskog prospariteta i blagostanja. U njihove džepove će novac ulaziti bez preteranog truda, a one će znati kako da njime barataju. Do 19. aprila savetuje im se da se udruže sa nekim i da tako dodatno pojačaju svoje finansije.

foto: Profimedia

Blizanci

Razdragani i komunikativni blizanci napokon će steći još pravih prijatelja čiju će podršku imati u svemu što rade. Nova prijateljstva uveseliće život ovog horoskopskog znaka, koji će imati priliku da uživa u svemu što mu padne na pamet. Takođe, osim društvenog razvoja, oni će doživeti i veliki intelektualni razvoj do kog će doveti novi ljudi u njihovom životu.

(Kurir.rs/Snesa)

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 23.03.2022.